Nichts geht ohne Ehrenamt

In dieser ungeduldigen Welt, in der jeder sofort eine Antwort haben muss, sind Geburtstage eine gute Gelegenheit, um innezuhalten und einfach einmal Danke zu sagen. „Danke für jede Minute eures ehrenamtlichen Engagements, danke für eure Leidenschaft und euren Einsatz fürs Land“, nutzt Sebastian Schaller, der Vorsitzende des Bundes der Deutschen Landjugend (BDL) e.V., den 67. Geburtstag des größten Jugendverbandes im ländlichen Raum, um sich bei allen Aktiven in seinen Reihen zu bedanken.



Sebastian Schaller ist kein Freund von Sonntagsreden. Aber er weiß, dass es ohne Wertschätzung und Spaß nicht geht. „Wieviel bewegt und gestaltet wurde, zeigt sich meist erst im Rückblick“, stellt der junge Mann fest.



Darum ist der BDL-Geburtstag am 18. Dezember der beste Zeitpunkt, um sich quasi selbst zu feiern: „Ihr leistet jeden Tag Großartiges. Ihr haltet eure Region lebendig und gestaltet, ohne es groß zu merken, Zukunft“, sagt der BDL-Bundesvorsitzende. Egal ob Landjugendfete oder das Maibaumaufstellen, ob Tannenbaum-Sammeln oder Volkstanz, ob Erntekronenbinden oder Ferienfreizeit, „ihr seid es, die den Verband lebendig halten“, würdigt Sebastian Schaller stellvertretend für den Bundesvorstand das republikweite Landjugendengagement.



Das wird gern als selbstverständlich abgetan. „Mag sein - das ändert aber nichts an eurer Leistung“, beharrt Schaller nachdrücklich und betont: „Das alles läuft nur, weil uns dieser Einsatz Spaß macht. Wir machen die Wahlen, das Ringen um Positionen oder Satzungen, die Umgründung zu einem eigenständigen Verein nicht zum Spaß. Aber Demokratie macht Spaß“, sagt der BDL-Bundesvorsitzende. Denn Landjugend weiß, was sie will – „eine lebendige und vielfältige Heimat, in der sich die Menschen wohlfühlen. Wir wollen ein demokratisches und offenes Miteinander. Wir wollen unseren Platz in einem starken Europa. Dafür setzen wir uns jeden Tag gern ein.“



In vielen Arbeitskreisen auf Bezirks-, Landes- und Bundesebene, in politischen Gesprächen, Fachveranstaltungen, in Ausschüssen, Arbeitsgruppen, Sachverständigenräten oder Gremien bringen die Delegierten im BDL ihre Expertise ein. „Schon unsere Eltern und Großeltern haben hier Wege betreten und politische Netzwerke geknüpft, die wir weiterentwickeln. Unsere Nachfolgerinnen und Nachfolger stehen schon in den Startlöchern, um sich mit Leidenschaft für eine lebendige Gemeinschaft auf dem Land einzusetzen“, ist Sebastian Schaller überzeugt.



Der größte Jugendverband im ländlichen Raum lebt vom Engagement seiner Ehrenamtlichen und schafft damit Werte, die weit über das, was sich zahlenmäßig erfassen lässt, hinausgehen. „Ohne die vielen, vielen Landjugendlichen, die bei uns auf allen Ebenen aktiv sind, wäre zum Beispiel unser umfangreiches Bildungs- und Freizeitangebot nicht möglich. Das trägt aber erheblich zur Attraktivität des ländlichen Raumes für junge Leute bei“, so der Bundesvorsitzende.



Nach wie vor fordert der BDL daher auch eine Verbesserung der Freistellungsmöglichkeiten in Schule, Studium und Job. Schließlich profitiert das Land – Gesellschaft und Wirtschaft - von den Kompetenzen, die Aktive im Ehrenamt erwerben.

