„Wer Menschen erfolgreich macht, der bringt auch sein Unternehmen voran.“ Das ist die Erfahrung von Andreas Buhr. Auf welche Kompetenzen es genau ankommt, um Herausforderungen anzugehen und die Veränderungen der Zukunft – und auch schon von heute – zu meistern, das macht der Experte für Führung im Vertrieb als Herausgeber eines neuen Buches deutlich: „Training ist der Erfolg von morgen. So bringen Sie Ihr Unternehmen voran“, lautet der Titel des Kompendiums, das jetzt im go! LiveVerlag der Buhr & Team Akademie für Führung und Vertrieb AG erschienen ist.



Strategien und Tools von Fachexperten und Trainern aus der Wirtschaft



Das Kompendium vereint insgesamt neun Beiträge erfolgreicher Trainer und Fachexperten aus der Wirtschaft. Sie alle liefern die nötigen Impulse, Strategien und Tools, damit Unternehmer und Führungskräfte den Grundstein für die Erfolge von morgen legen können. So zeigt Benedikt Janssen, wie digitale Kompetenzen gesteigert werden und Marco Dietsche macht klar, was zur erfolgreichen Lebensführung gehört und was positiven Einfluss auf die Leistung der eigenen Mitarbeiter hat. Sonja Neitzel-Bothe schildert anhand der neuesten neurowissenschaftlichen Erkenntnisse, inwiefern die Leistungsbereitschaft von Mitarbeitern im direkten Zusammenhang mit der Führungsqualität von Vorgesetzten steht. Und Andreas Tissen gibt wichtige Tools an die Hand, mit denen Mitarbeiter motiviert und begeistert werden.



Empfehlungen zu Positionierung und Kommunikation



Weiteres vielgefragtes Thema im Buch: Persönlichkeitsmarketing®. Marketingexpertin und text-ur-Geschäftsführerin Dr. Christiane Gierke erläutert in ihrem Beitrag „7 Geheimnisse erfolgreicher Persönlichkeiten“ und wie sie es schaffen, sich als Persönlichkeitsmarke attraktiv marktentscheidend zu positionieren. Rüdiger Schrader schließlich macht „Mut zum visuellen Denken“ – sein erwiesener Garant für Erfolg. Er zeigt auf, warum es wichtig ist, sich aus konventionellen Denkmustern zu lösen und visuelles Denken zu trainieren.



Erfolgsfaktoren für den Vertrieb 3.0



Um die Erfolgsfaktoren für den Vertrieb 3.0 geht es in gleich drei Artikeln: Jochen Hinkel beschreibt unter anderem, was Verkaufsteams brauchen, um gute Gefühle beim Kunden zu erzeugen und so Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Robin Geppert legt einen nötigen Paradigmenwechsel im Vertrieb nahe und Andreas Buhr als Herausgeber zeigt in einem eigenen Beitrag, wie der Kunde 3.0 tickt und zu gewinnen ist. „Der Kunde 3.0 verändert alles für die Unternehmen. Doch auch Führung verändert sich, muss sich verändern. Die Unternehmen müssen jetzt handeln! Sie müssen ihre Mitarbeiter fit machen für die neuen Entwicklungen, für die Zukunft. Genau hierfür leisten meine Ausführungen sowie alle anderen Artikel im Buch einen wichtigen Beitrag“, so Andreas Buhr.



Über den go! LiveVerlag – eine Marke der Buhr & Team Akademie:



Der go! LiveVerlag ist ein Verlag für Bücher, Hörbücher und Medien rund um Life & Business: Führung, Selbstführung, Vertrieb und Marketing, Kommunikation und Social Media, Führungstraining, Kommunikationstraining, Vertriebstraining, Personal- und Organisationsentwicklung sowie Persönlichkeitsentwicklung sind die Hauptthemen des Buchprogramms. Der go! LiveVerlag wurde 2006 von der Buhr & Team Akademie für Führung und Vertrieb AG – damals noch go! Akademie für Führung und Vertrieb AG – gegründet. Die Weiterbildungsakademie mit Stammsitz in Düsseldorf verfügt über ein Trainernetzwerk mit 25 Trainern, das in insgesamt zehn Ländern mit sieben Sprachen unterwegs ist und sich auf die Begleitung von unternehmerischen Entwicklungsprozessen in den Bereichen Führung und Vertrieb von der Analyse bis zur Erfolgskontrolle spezialisiert hat. Vorstand ist Andreas Buhr, Experte für Führung im Vertrieb und renommierter Redner und Autor.





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren