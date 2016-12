Hybrid in die Zukunft mit der Buhr & Team Akademie: Weiterbildner für Führung und Vertrieb gut aufgestellt für die Herausforderungen der nächsten zehn Jahre

Alles wird hybrid: Unternehmen, Vermarkter, Vertrieb und besonders auch Führungskräfte brauchen neues Marktwissen, innovative Techniken der Kundenansprache und -bindung sowie professionelle Strategien und erweiterte Kompetenzen offline wie online. Für die Buhr & Team Akademie für Führung und Vertrieb AG, spezialisiert auf Firmentrainings und -seminare, ist das die größte Herausforderung, der sich die Firmen jetzt und in den kommenden Jahren stellen müssen. Die Weiterbildungsakademie unter Leitung des renommierten Unternehmers, Redners und Autors Andreas Buhr, die mit stark gewachsenem Team gerade ihr zehnjähriges Jubiläum feiert, rückt daher die Vermittlung hybrider Kompetenzen für Führungskräfte und Vertriebsmitarbeiter auch in Zukunft klar in ihren Fokus.



Ausbau des offenen Seminargeschäfts „Vertrieb 3.0: Kaufen lassen – das neue Verkaufen“



Schon in diesem Jahr, das Jahr seines zehnjährigen Bestehens, welches die Führungs- und Vertriebsakademie am 9. Dezember – verbunden mit der Veranstaltung seines jährlichen Trainertags und der Einweihung seiner neuen Räume – offiziell feierte, stehen die wichtigen Zukunftskompetenzen für Führung und Vertrieb im Vordergrund. So etwa bei dem offenen Seminar „Vertrieb 3.0: Kaufen lassen – das neue Verkaufen“. Nach dessen großen Erfolg mitsamt Roadshow in München, Düsseldorf und Hamburg sowie Jubiläums-Seminar im November 2016 in Düsseldorf, will die Buhr & Team Akademie das offene Seminargeschäft rund um die Themen Führung und Vertrieb – neben ihren Inhouse-Trainings und Live-Online-Seminaren – weiter ausbauen. Entsprechend geplant sind weitere offene Seminare zu dem Thema Vertrieb 3.0 am 09./10. Juni sowie am 24./25. November 2017.



Für die Themen und Ausrichtung der Vorträge, Trainings und Seminare betreibt die Buhr & Team Akademie im Übrigen eigene Forschung. So hat sie mit ihrer Studie zur VertriebsIntelligenz® das Modell des ©lean leadership entwickelt. Im November ist außerdem eine vierjährige Studie in Zusammenarbeit mit der Universität Luxemburg zum Führungsverhalten der Generation Y fertig gestellt worden.



Neue Trainerausbildung speziell für Verkaufsleiter geplant



Ebenfalls geplant für 2017 ist eine Trainerausbildung speziell für erfahrene Verkäufer und Führungskräfte im Vertrieb. Mit dieser Advanced-Ausbildung ergänzt die Buhr & Team Akademie ihre begehrte Trainerausbildung: Seit dessen Einführung im Jahr 2008 sind 75 Teilnehmer und Absolventen/Innen erfolgreich auf dem Markt gestartet. Mit der neuen Ausbildungsstaffel, die am 18. Mai 2017 beginnt, wird die Anzahl der von der Buhr & Team ausgebildeten Trainerinnen und Trainer weiter ansteigen.



Vorträge und Keynotes von Andreas Buhr bleiben Kerngeschäft



Neben dem Seminar- und Ausbildungsgeschäft sind die von CEO Andreas Buhr gehaltenen Vorträge und Keynotes weiterhin ein Kernbereich der Buhr & Team Akademie. Das Publikum des mehrfach ausgezeichneten Experten für Führung im Vertrieb darf sich auch in 2017 wieder über spannende Vorträge mit wertvollen Impulsen für mehr Erfolg im Business freuen. Nächste Gelegenheit: Bei der von der Rheinischen Post veranstalteten „ExpertenZeit“ am 28. Januar 2017 spricht Andreas Buhr zum Thema: „Neues Jahr. Neue Chancen? – So erreichen Sie Ihre Ziele wirklich!“ Anmeldungen http://shop.buhr-team.com/expertenzeit



Zehn Bücher von Andreas Buhr in zehn Jahren – und drei weitere werden folgen



Auch in Sachen Publikationen wird Andreas Buhr in 2017 nachlegen. Zehn Bücher und vier Hörbücher rund um Führung, Vertrieb, Motivation und Training hat er in den vergangenen zehn Jahren veröffentlicht – darunter das Standardwerk „Vertrieb geht heute anders“, das bereits in der 6. Auflage erschienen und auch auf dem russischen und taiwanesischen Markt erhältlich ist. Jüngst im Jubiläumsjahr 2016 der Buhr & Team Akademie ist das Buch „Führungsprinzipien – Worauf es bei Führung wirklich ankommt“ erschienen sowie im hauseigenen go! LiveVerlag das Trainerkompendium „Training ist der Erfolg von morgen“ – ein Buch, das die komplette Expertise des Trainernetzwerkes der Buhr & Team Akademie für Führung und Vertrieb abbildet. Drei weitere Bücher von Andreas Buhr sind bereits in Vorbereitung, und auch erste Buchpublikationen in den USA stehen an.



Jubiläumsausgabe des „Magazins für Business & Bildung“ von Buhr & Team gerade erschienen



Im Zentrum der Arbeit von Andreas Buhr und der Buhr & Team Akademie wird damit auch in Zukunft die Vermittlung von neuem Marktwissen und Praxisstrategien im Umgang mit Marktentwicklungen und disruptiven Technologien, die starke Auswirkung auf die deutschen Unternehmen haben, stehen. Dafür steht das hybride Inhouse-Akademie-Intervallkonzept als Erfolgsfaktor. Zudem werden aktuelle zur Entwicklung des Marktes passende Keynotes entwickelt sowie auch neue Medien zum direkten Einsatz in der Weiterbildung genutzt: Andreas Buhr blickt als der Experte für Führung und Vertrieb auf ein umfangreiches Video- und Audio-Programm zurück, auf unzählige Weiterbildungspodcasts, auf eine zweistellige Zahl von Beiträgen in Fachbüchern, auf hunderte von Fachartikeln und Kolumnen in Zeitschriften sowie auf Experteninterviews in TV und Radio. Zudem unterhält er einen erfolgreich laufenden YouTube-Channel und gibt mit dem „Magazin für Business & Bildung“ eine viel gelesene Kundenzeitschrift heraus. Die Jubiläumsausgabe dieses Magazins mit ein paar der besten Beiträge der vergangenen zehn Jahre sowie Hintergrundstorys zur Buhr & Team-Erfolgsgeschichte ist gerade erschienen.



Zahlen, Daten, Fakten zur Buhr & Team Akademie für Führung und Vertrieb AG:





Ging 2006 aus der kurz zuvor gegründeten erfolgreichen go! Akademie für Führung und Vertrieb hervor

2013 Überführung in Aktiengesellschaft – in die Buhr & Team Akademie für Führung und Vertrieb AG

Zurzeit 12 feste Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

23 teils international tätige Trainerinnen und Trainer (mehrsprachig) im Akademiepool

Start der Trainerausbildung in 2008, seither 75 erfolgreiche Absolventen

Mehr als 500.000 Menschen in dieser Zeit mit Vorträgen, Inhouse-Trainings, offenen Seminaren und Live-Online-Seminaren erreicht

Zertifiziert für die professionellen Persönlichkeits- und Kompetenzmanagement-Tools MSA®, Insights MDI® und ASSESS by Scheelen, TriMetrix, 9Levels

Seit 2015 nach DVWO zertifiziert

Mehr als 10 Bücher veröffentlicht – darunter das Standardwerk „Vertrieb geht heute anders“ (in der 6. Aufl.), mehrere internationale Publikationen

Andreas Buhr: Certified Speaking Professionals (CSP), Trainer des Jahres, Conga-Award “Top-Referent”, Präsident der German Speakers Association (GSA) von 2013 bis 2015



Buhr & Team Akademie für Führung und Vertrieb AG

Die Buhr & Team Akademie für Führung und Vertrieb AG mit Stammsitz in Düsseldorf wurde als Weiterbildungsakademie für die Wirtschaft - damals unter dem Namen go! Akademie für Führung und Vertrieb AG - gegründet. Vorstand ist Andreas Buhr, Experte für Führung im Vertrieb. Im Zentrum seiner Arbeit steht die menschenorientierte Entwicklung von Potenzialen. Die Buhr & Team Akademie für Führung und Vertrieb AG verfügt über ein europaweites Trainernetzwerk und hat sich auf die Begleitung von unternehmerischen Entwicklungsprozessen in den Bereichen Führung und Vertrieb von der Analyse bis zur Erfolgskontrolle spezialisiert. Dazu gehören auch die Veranstaltung von Vorträgen und Seminaren zu allen Führungs- und Vertriebsthemen sowie Einzelcoachings von Geschäftsführern und leitenden Mitarbeitern.

