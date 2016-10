Global Player machen Unkel zum Weltdorf

Was haben die Firma Rabenhorst und das Willy Brandt-Forum gemeinsam? Beide sind Global Players. Während die Gesundheitssäfte aus dem Hause Rabenhorst von Unkel aus in fast alle Länder der Welt verschickt werden, kommen Jahr für Jahr regelmäßig Gäste aus Israel, China, Korea, den Vereinigten Staaten und vielen anderen Ländern der Welt in die kleine Stadt am Rhein um das Museum des Weltbürgers Willy Brandt zu besuchen. Auf diese Weise wird Unkel zum Weltdorf.



Seit Gründung des Museums vor gut fünf Jahren sponsert die seit 1805 bestehende Firma das Willy Brandt-Forum. Jetzt wurde erneut eine Charge von 30.000 Eintrittskarten für das Museum fällig, die auf der Rückseite eine Botschaft der Traditionsfirma tragen. Das Forum spart so die Kosten für die Tickets.



Rabenhorst-Geschäftsführer Klaus-Jürgen Philipp, der Geschäftsführer des WBF, Rudolf Rupperath und Vorsitzender Christoph Charlier werden die Kooperation am



Dienstag, den 25. Oktober 2016 um 15 Uhr

Im Willy Brandt-Forum, Willy Brandt-Platz 5, 53572 Unkel, Multifunktionsraum



vorstellen. Die Damen und Herren der Medien sind herzlich eingeladen.

Über Bürgerstiftung Unkel Willy-Brandt-Forum







Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren