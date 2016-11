Weihnachtsstress ade: Entspannter Last Minute-Urlaub vor den Feiertagen

In genau einem Monat ist es wieder soweit und Weihnachten steht vor der Tür. Ausgerechnet das „Fest der Besinnlichkeit“ sorgt aber bei vielen für Stress – bei überfüllten Shopping-Meilen und der Suche nach dem perfekten Geschenk. Damit die Nerven unter dem Weihnachtsbaum nicht blank liegen, eignen sich in der Vorweihnachtszeit ein paar ruhige Tage in der Ferne. Der Schnäppchen-Reisen-Spezialist Bucher Last Minute bietet passende Angebote für eine Auszeit vor dem Fest – ganz ohne Rolltreppen-Gedrängel, langen Warteschlangen und Parkplatzfrust.



Tunesien: Teint-Auffrischung vor dem Festtagsdinner

Dank des milden Klimas eignet sich Tunesien auch im Winter als ideales Reiseziel für Wärmeliebhaber. Im Dezember erreichen die Temperaturen bis zu 20 Grad, ideale Bedingungen also, um noch einmal den Bikini oder die Badehose anzuziehen und die Sonne zu genießen. Das Hotel Royal Kenz Thalasso & Spa (****) in Port El Kantaoui ist besonders beliebt bei Paaren und Singles. Ein Highlight ist das 3.500 Quadratmeter große Wellness- und Thalassocenter mit wohltuenden Beauty- und Körperbehandlungen. Sieben Übernachtungen mit Halbpension inklusive Flug, Rail & Fly und Transfers ab 279 Euro pro Person. Zum Beispiel am 10. Dezember 2016 ab/bis Stuttgart.



Zypern: Original zypriotische Lederartikel als Geschenkidee für die ganze Familie

Auch auf Zypern kann man der Hektik um das Weihnachtsfest für ein paar Tage entfliehen. Bei angenehm warmen Temperaturen um die 20 Grad erkunden Urlauber die Insel und schauen beim Bummel in den unzähligen Einkaufsstraßen nach Mitbringseln für die Daheimgebliebenen. Zypern ist neben seinem Kunsthandwerk besonders für regional hergestellte Lederwaren bekannt. Als Übernachtungsmöglichkeit empfiehlt sich das Aktea Beach Village (****) nur wenige Meter vom bekannten Nissi Beach entfernt. Während die Gäste tagsüber die Insel erkunden, wartet am Abend ein buntes Animationsprogramm im Hotel. Sieben Übernachtungen im Studio mit Halbpension inklusive Flug, Rail & Fly und Transfers ab 359 Euro pro Person. Zum Beispiel am 13. Dezember 2016 ab/bis Berlin-Schönefeld.



Mallorca – Ruhe und spanische Weihnachtsmärkte auf der beliebten Balearen-Insel

Entspannte Spaziergänge am Strand und einfach mal die Ruhe in den Ferienorten genießen: Gerade außerhalb der Saison eignet sich Mallorca für eine stressfreie Siesta vom Alltag. Wer dennoch nicht ganz auf vorweihnachtliche Traditionen der Heimat verzichten möchte, besucht einen der vielen spanischen Weihnachtsmärkte der Insel. Vom 23. November bis 8. Januar 2017 öffnet der größte Weihnachtsmarkt – mit 220 Ausstellern und vielen mallorquinischen Besonderheiten – in Palmas Innenstadt. Vom Hipotels Dunas Cala Millor (****) sind die winterlichen Highlights der Insel bequem mit dem Auto erreichbar. Die nahegelegene Uferpromenade lädt zum Flanieren ein. Sieben Übernachtungen im Apartment mit Halbpension inklusive Flug, Rail & Fly und Transfers ab 399 Euro pro Person. Zum Beispiel am 9. Dezember 2016 ab/bis Bremen.



Alle Produkte von Bucher Last Minute sind buchbar in Reisebüros mit Bucher Last Minute-Agentur, im Internet unter www.bucher-reisen.de oder telefonisch unter 0234-96103594.

Bucher Reisen GmbH

Bucher Last Minute ist der Experte für kurzfristig verfügbare Urlaubsangebote der Thomas Cook GmbH. Mit einer großen Angebotsvielfalt zu über 200 Nah- und Fernzielen rund um den Erdball ist Bucher Last Minute der größte Anbieter in Deutschland im Segment der Kurzfrist-Reisen. Die Thomas Cook GmbH ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Thomas Cook Group plc, die an der Londoner Börse notiert ist. In Deutschland ist die Thomas Cook GmbH der zweitgrößte Anbieter von touristischen Leistungen und Produkten. Zum Unternehmen gehören mit Neckermann Reisen, Thomas Cook, Öger Tours, Bucher Last Minute und Air Marin führende und renommierte Veranstaltermarken sowie die Ferienfluggesellschaft Condor.

