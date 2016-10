Fernreisen mit Sonnengarantie: Vor der Hochsaison die Urlaubskasse schonen

Hierzulande hält der Herbst Einzug. In vielen Fernreisezielen beginnt dagegen momentan die beste Jahreszeit mit Sonne satt und warmen Temperaturen. Während Reisen nach Thailand, Kenia und Co. in der Weihnachtssaison die Urlaubskasse oft strapazieren, können Spontanurlauber bei Bucher Last Minute gerade in den Wochen vor den Feiertagen noch günstige Fernreiseschnäppchen ergattern.



„Aloha Heja He“ – Tropensonne genießen auf Sansibar



Achim Reichel sang in seinem Hit „Aloha Heja He“ über Sansibar, er habe dort das Paradies gesehen. Kurzentschlossene, die sich ebenfalls nach ein paar sonnigen Tagen am feinen Sandstrand sehnen, finden bei Bucher Last Minute ein attraktives Angebot: Das Kiwenga Beach Resort (***) wurde erst in diesem Jahr komplett renoviert und präsentiert sich als ansprechende Anlage im afrikanischen Stil mit typischen Makuti-Dächern aus Kokosnusswedeln und Sisalstöcken. Direkt am Strand gelegen, verfügt das Resort zudem über einen großen Pool mit Sonnenterrasse sowie vielfältige Sport- und Unterhaltungsangebote. Gegen Gebühr können Beautysalon, Dampfbad, Massagen und Spa-Anwendungen genutzt werden. Zwei Wochen mit All Inclusive, Flug, Rail & Fly und Transfers ab 1.489 Euro pro Person im Doppelzimmer. Zum Beispiel am 27. November ab/bis München.



Thailand-Urlaub für Familien mit kleinen Kindern



Wer als Familie noch nicht an feste Ferienzeiten gebunden ist, kann im November spontan und zum schlanken Budget einen Badeurlaub in Thailand ergattern: Das familienfreundliche Sunwing Resort Bang Tao Beach (****) liegt unweit von Phuket direkt am weißen Sandstrand. Die Kleinen freuen sich außerdem auf den Kids Club, zwei eigene Kinderpools sowie die Maskottchen Lollo und Bernie. Für Ausflüge, etwa ins Nachtleben von Patong Beach oder nach Phuket Stadt, steht neben einem regelmäßigen Shuttle gegen Aufpreis auch ein Babysitterservice zur Verfügung. Zwei Wochen mit Frühstück, Flug, Rail & Fly und Transfers ab 1.224 Euro pro Person im Studio. Kinder zwischen zwei und 13 Jahren zahlen ab 644 Euro. Zum Beispiel am 14. November ab/bis Köln.



Bamburi Beach – Schnorcheln bei Badewannentemperatur in Kenia



Wenige Fahrminuten nördlich von Mombasa erstreckt sich der Bamburi Beach: Wie aus einem Prospekt entsprungen, treffen hier Palmen auf weichen Sandstrand und kristallklares Meerwasser mit ganzjähriger Badewannentemperatur. Taucher und Schnorchler schätzen die farbenprächtige Unterwasserwelt mit Seesternen, Rochen und bunten Korallen. Das Neptune Beach Resort (****) direkt am Bamburi Beach verfügt über 78 Zimmer, einen kleinen Gartenbereich mit Pool, kostenloses WLAN sowie ein abwechslungsreiches Sport- und Unterhaltungsprogramm. Im Nachbarhotel können Wassersportler ihre Ausrüstung zum Schnorcheln ausleihen. Zudem besteht die Möglichkeit zum Segeln, Windsurfen oder Tauchen. Zwei Wochen mit All Inclusive, Flug, Rail & Fly und Transfers ab 1.259 Euro pro Person im Doppelzimmer. Zum Beispiel am 27. November ab/bis München.



Alle Produkte von Bucher Last Minute sind buchbar in Reisebüros mit Bucher Last Minute-Agentur, im Internet unter www.bucher-reisen.de oder telefonisch unter 0234-96103594.



Hinweis an die Redaktionen: Diese und weitere Meldungen finden Sie auch unter: http://www.thomascook.de/unternehmen/newsroom.

Über die Bucher Reisen GmbH

Bucher Last Minute ist der Experte für kurzfristig verfügbare Urlaubsangebote der Thomas Cook GmbH. Mit einer großen Angebotsvielfalt zu über 200 Nah- und Fernzielen rund um den Erdball ist Bucher Last Minute der größte Anbieter in Deutschland im Segment der Kurzfrist-Reisen. Die Thomas Cook GmbH ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Thomas Cook Group plc, die an der Londoner Börse notiert ist. In Deutschland ist die Thomas Cook GmbH der zweitgrößte Anbieter von touristischen Leistungen und Produkten. Zum Unternehmen gehören mit Neckermann Reisen, Thomas Cook, Öger Tours, Bucher Last Minute und Air Marin führende und renommierte Veranstaltermarken sowie die Ferienfluggesellschaft Condor.



Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren