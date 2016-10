Aktiv-Urlaub spontan: Outdoor-Saison verlängern in wärmeren Gefilden

Surfen, Wandern, Mountainbiken – dazu lädt das kalte, herbstliche Schmuddelwetter hierzulande nun nicht mehr ein. Wer auf Aktivitäten an der frischen Luft trotzdem nicht verzichten will und dabei noch mal Sonne tanken möchte, reist mit Bucher Last Minute kurzentschlossen in wärmere Gebiete. Hier lässt sich der aktive Sommer bei angenehmen Temperaturen verlängern.



Fuerteventura: Wellenreiten für Anfänger und Fortgeschrittene

Fuerteventura bietet im Winter Wassertemperaturen von circa 20 Grad. Gerade in der „kühleren“ Jahreszeit ist die Wellensicherheit im „Hawaii Europas“ sehr hoch, so dass sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene ganzjährig Wellen reiten können. Wer nicht gerade surft, entspannt am Strand oder in der luxuriösen Poollandschaft des exklusiven Premium-Hotels Escencia de Fuerteventura (****). Es liegt etwa 20 Meter oberhalb des Meeres und bietet einen weiten Blick über den feinsandigen Strand, das Meer und die Inselnatur. Auf der Terrasse laden balinesische Betten zum Ausruhen ein und der Spa-Bereich bietet das passende Verwöhnprogramm. Sieben Übernachtungen mit Halbpension inklusive Flug ab 699 Euro pro Person. Zum Beispiel am 21. November 2016 ab/bis Düsseldorf.



Madeira: Auf dem Mountainbike die Insel entdecken

Am schönsten erkunden Aktivurlauber Madeira per Mountainbike. Unbefestigte Wege führen zum Beispiel entlang der Levadas, den künstlichen Bewässerungskanälen. Sie ziehen sich durch die ganze Landschaft und bieten so verschiedene Schwierigkeitsstufen. Wer sich zwischen den Radtouren ausruhen möchte, bucht das Hotel Four Views Oasis (****) in Canico de Baixo. Es liegt circa neun Kilometer von Funchal entfernt direkt am Meer. Ein Shuttleservice sorgt für eine gute Anbindung in die Hauptstadt. Sieben Übernachtungen mit Frühstück inklusive Flug ab 470 Euro pro Person. Zum Beispiel am 10. November 2016 ab/bis Düsseldorf.

In Funchal selbst erholen sich Urlauber im Hotel Madeira Panoramico (****). Das Haus liegt am Hang etwas außerhalb des Zentrums und bietet somit einen weiten Blick auf die Stadt und das Meer. Sieben Übernachtungen mit Frühstück ab 455 Euro pro Person. Zum Beispiel am 10. November 2016 ab/bis Düsseldorf.



La Palma: 1.000 Kilometer Wanderwege

Egal ob kurzer Spaziergang oder mehrtägige Trekking-Touren – die Kanaren-Insel La Palma bietet auf über 1.000 Kilometern Wanderungen für jedes Konditionslevel. Einsteiger erkunden etwa auf einer leichten Tour die Schlucht von La Galga. Geübte entscheiden sich für die Vulkanroute durch dunkle Asche- und Lavafelder. Kraft tanken Wanderer im Hotel Sol La Palma (***+) in Puerto Naos. Es liegt nur wenige Meter vom schwarzen Strand entfernt und bietet neben dem Zugang zum Meer auch Pools mit Ausblick. Sieben Übernachtungen im Studio ab 529 Euro pro Person. Zum Beispiel am 22.November 2016 ab/bis Hannover.



Alle Produkte von Bucher Last Minute sind buchbar in Reisebüros mit Bucher Last Minute-Agentur, im Internet unter www.bucher-reisen.de oder telefonisch unter 0234-96103594.

