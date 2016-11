Markus Rehm wechselt zu Management-Agentur BTR Profisport

Paralympics-Sieger Markus Rehm geht neue Wege und wechselt zum 01. Dezember 2016 zur Berliner Sportagentur BTR Profisport GmbH. Das neue Management betreut bereits zahlreiche prominente Athleten, darunter auch Robert & Julia Harting, Cindy Roleder und Dimitrij Ovtcharov.



Für den unterschenkelamputierten Leichtathleten Markus Rehm war das Jahr 2016 ein weiteres sehr erfolgreiches Jahr. Bei den Paralympischen Spielen in Rio de Janeiro gewann er mit paralympischen Rekord (8,21m) im Weitsprung sowie mit der 4 x 100m-Staffel jeweils die Goldmedaille.



Bei den Planungen für die nächsten Jahre hat sich der 28-Jährige nun für eine Änderung in seinem Umfeld entschieden. „Ich möchte mich für die kommenden Jahre nochmal neu aufstellen und freue mich, mit einem starken, kreativen und erfahrenen Partner an meiner Seite viele sportliche und sportpolitische Ziele in Angriff zu nehmen.", erklärt Rehm seinen Wechsel zur Athletenmanagement-Agentur BTR Profisport GmbH.



„Markus ist ein absoluter Ausnahmesportler! Dies zeigen seine Erfolge in den letzten Jahren. Aber auch sein Auftreten hat uns beeindruckt. Mit seiner ehrlichen und engagierten Vorgehensweise sowie seinem Interesse an neuen Wegen, passt er sehr gut zu uns. Daher freuen wir uns sehr, dass wir ihn von unserem Konzept überzeugen konnten", so Marcel Göllnitz, Rehms Neu- Manager und Geschäftsführer der Sportagentur BTR Profisport.



Über Markus Rehm



Markus Rehm (geb. 22. August 1988) ist ein Ausnahmeathlet im Behindertensport. Als 14-jähriger Wakeboarder verlor er 2003 bei einem Unfall im Rahmen eines Wakeboard-Trainings sein rechtes Bein unterhalb des Knies. Er kehrte jedoch schnell wieder zum Sport zurück und wurde 2005 deutscher Vize-Jugendmeister im Wakeboarden. Danach wechselte er erfolgreich zur Leichtathletik. Rehm ist dreifacher Paralympicssieger, Weltrekordhalter im Weitsprung sowie Welt- und Europameister in seiner Starterklasse.



Auch wenn der Behindertensport an Bedeutung gewonnen hat, engagiert sich Markus stark für das Thema Inklusion und kämpft für Möglichkeiten gegen nicht-behinderte Sportler in Wettkämpfen antreten zu dürfen. Neben seiner sportlichen Karriere ist er Orthopädietechniker-Meister, sowie Speaker zu den Themen Inklusion, Motivation und Willensstärke.

BTR Profisport GmbH

Die BTR Profisport GmbH ist eine Sportagentur mit Sitz in Berlin-Friedrichshain.

Aufgeteilt in die Kategorien BRANDS, TALENTS, RIGHTS liegen die Fachkompetenzen der Agentur auf den Bereichen Sportmarketing, Sponsoring, Athleten- und Spielermanagement sowie Sportrecht. Zu den aktuellen Klienten im Bereich TALENTS zählen Sportler, ehem. Athleten, Moderatoren, Speaker und weitere Persönlichkeiten aus der Welt des Sports, darunter u.a. Robert Harting, Cindy Roleder, Christina Obergföll, Dimitrij Ovtcharov, Robert Förstemann, Andreas Kuffner und Nele Schenker.

