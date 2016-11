Julia und Robert Harting gehen neue Wege mit Bundestrainer

Die Athleten Julia und Robert Harting werden zur kommenden Saison vom neuen Diskuswurf Bundestrainer Dr. Marko Badura betreut.



Die letzten Wettkämpfe liegen nun schon einige Wochen zurück, doch bereits seit der Rückkehr von den Olympischen Spielen in Rio hat sich das Diskuspaar Robert und Julia Harting intensiv mit der Saisonanalyse und der Planung für die neue Saison beschäftigt. Dabei stand besonders die Trainingsgruppe im Fokus.



Harting trennte sich 2013 von seinem langjährigen Trainer Werner Goldmann und gründete zusammen mit seiner jetzigen Frau Julia Harting und seinem Bruder Christoph Harting eine neue Trainingsgruppe unter Trainer Torsten Lönnfors. „Ich habe Torsten damals mit dem Ziel geholt, dass Christoph und Julia einen guten Trainer haben, sich weiterentwickeln und eine Medaille bis 2016 machen. Diese Ziele haben wir absolut erfüllt", so Harting.



Dennoch erfolgt nun die Auflösung der Trainingsgruppe, als Konsequenz unterschiedlicher Trainingsphilosophien. „Entscheidend ist immer, dass man genau das tut, was notwendig ist, um die Leistungsfähigkeit herzustellen. Alle in der Gruppe haben jetzt ein Weltklasse-Niveau und es entstehen auch Konkurrenzsituationen. Wenn man dann nicht zu 100 Prozent dieselbe Trainingsphilosophie hat, kann man sich nicht mehr gegenseitig pushen. Wir haben alles gegeben, aber am Ende können wir nur durch die Trennung Leistungsfähigkeit generieren. Deswegen halten wir es für den notwendigen Schritt", begründen Julia und Robert Harting die Entscheidung. Julie Hartwig wird ebenfalls den Schritt in die neue Trainingsgruppe gehen.



Neu-Trainer Dr. Marko Badura war bisher für das Institut für Angewandte Trainingswissenschaft (IAT) in Leipzig tätig und verantwortete die wissenschaftliche Begleitung der DLV-Diskuswerfer. Dass er sich nun der neuen Aufgabe als Bundestrainer, aber auch als persönlicher Trainer der Hartings stellt, weckt Vorfreude bei den beiden Athleten: „Ich freue mich auf die Arbeit mit ihm und kann es kaum erwarten, in die Vorbereitung einzusteigen", sagt Julia Harting. „Die Umstrukturierung ist ein interessanter Prozess und ich fühle mich hierbei sehr wohl. Endlich kann ich befreit auftrainieren", ergänzt Robert Harting.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren