Cindy Roleder wechselt zum SV Halle

Hürden-Sprinterin Cindy Roleder wird ab dem 01. Januar 2017 für den SV Halle an den Start gehen. Sie wechselt vom SC DHfK Leipzig.



Die offizielle Präsentation wird im Rahmen eines Pressegesprächs erfolgen. Dieses findet am 22.11.2016 um 11 Uhr im Vereinsgebäude des SV Halle e.V. (Kreuzvorwerk 22, 06120 Halle) statt. Hierzu sind alle Medienvertreter herzlich eingeladen. Bei Interesse an einer Teilnahme wenden Sie sich bitte an Herrn Ingo Michalak, Geschäftsführer SV Halle, Tel.: 0345/551-1393, Email: i.michalak@sv-halle.de



Über Cindy Roleder



Cindy Roleder (geb. am 21.08.1989 in Karl-Marx Stadt) ist eine erfolgreiche deutsche Leichtathletin, die sich auf den 100-Meter-Hürdenlauf und den Siebenkampf spezialisiert hat. Zu Ihren größten Erfolgen über die 100- Meter-Hürden zählen der Gewinn der Silbermedaille bei den Weltmeisterschaften 2015 in Peking, der EM-Titel 2016 in Amsterdam sowie Platz 5 bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro.



Über SV Halle



Der Sportverein Halle mit mehr als 3.800 Mitglieder, 16 Abteilungen, derzeit fünf Bundesstützpunkten und zwölf Landesleistungszentren ist ein Leistungssportverein, dessen Fundament umfassende breitensportliche Grundlagen hat. In seinen leistungssportlichen Zielen konzentriert er sich auf Olympische Sportarten. In der Satzung und im Herzen fühlt sich der Sportverein Halle mit der Stadt und Region Halle stark verbunden.









Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren