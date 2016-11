Ein Weihnachtsbaum mit Tradition am Schillerplatz

Die Vorweihnachtszeit beginnt am Schillerplatz traditionell mit dem Aufstellen des großen Weihnachtsbaumes. Als Veranstalter lädt der Gewerbeverein Brückenschlag Blaues Wunder e.V. am Freitag, 25. November 2016, um 17 Uhr, zu diesem festlichen Ereignis. Bei leckerem Dresdner Christstollen und einem Glas Glühwein erklingen die Silberberg-Musikanten Dresden und stimmen die Besucher auf eine besinnliche Weihnachtszeit ein. Im Anschluss gibt es ab 18 Uhr im SchillerGarten Dresden GmbH an der Schirmbar moderne Weihnachtsmusik, zu der auch das Tanzbein geschwungen werden kann.



Damit zum Fest die Gesichter strahlen, haben rund um den Schillerplatz viele Geschäfte an den Adventswochenenden verlängerte Öffnungszeiten und halten eine Vielzahl großer und kleiner Geschenkideen bereit.



„Unser Weihnachtsbaum steht“, sagt Dr. Stefan Kreuzer, Vorsitzender des Brückenschlag Blaues Wunder e.V. und lädt alle Anlieger und Gewerbetreibenden ein, „das weihnachtliche Flair rund um den Schillerplatz und das Blaue Wunder zu genießen.“

Brückenschlag Blaues Wunder e.V

Der Brückenschlag Blaues Wunder e.V. ist der örtliche Gewerbeverein rund um das Stadtteilzentrum Schillerplatz und das Blaues Wunder. Er wurde 2003 gegründet und vertritt die Interessen der ca. 180 Händler, Gewerbetreibenden und Dienstleister. Am Schillerplatz sind ca. 500 Arbeitnehmer beschäftigt. Der Gewerbeverein führt u.a. das jährliche Brückenschlagfest durch. Auch um die Gestaltung des öffentlichen Raums kümmert sich der Gewerbeverein. Die in dem Stadtteilzentrum Schillerplatz und auf der Auffahrt zur Brückenrampe Blaues Wunder angebrachte Weihnachtsbeleuchtung wurde ebenfalls auf Initiative und auf Kosten des Gewerbevereins angebracht. Weitere Informationen unter www.schillerplatz.de









