Erste Ballettaufführung über den Wolken

Tänzer des international renommierten Bolschoi-Balletts und Klassik-Superstar Katherine Jenkins inszenierten gemeinsam das erste Ballett der Welt über den Wolken, um den Start der British Airways Dreamliner-Flüge von London Heathrow nach Moskau zu feiern.



Die glücklichen Passagiere des ersten Flugs des Boeing 787-9 Dreamliners auf dieser Strecke wurden während des Flugs mit einer atemberaubenden Aufführung von Artemy Belyakov und Olga Marchenkova, Stars des legendären Bolschoi-Balletts aus Russland, überrascht. Dabei wurden die Tänzer von einer der beliebtesten britischen Sängerinnen und Welsh Mezzo Sopranistin Katherine Jenkins, mit einer eindrücklichen Darbietung von „Somewhere Over the Rainbow" begleitet.



Artemy Belyakov, der führende Solist des Bolschoi-Theaters, sagte: "Wir fühlen uns geehrt, ein Teil dieses ersten Fluges nach Moskau zu sein und das Herz und die Seele der klassischen russischen Kultur mit einer etablierten britischen Marke wie British Airways in dieser Aufführung an Bord zu vereinen. Die kreative Herausforderung, den neuen Boeing 787-9 Dreamliner als Bühne zu nutzen, und die Erfahrung war für uns ebenso unvergesslich wie für das Publikum. "



"Als Teil des ältesten Ballett-Theaters der Welt sind Tänzer des Bolshoi-Balletts in den vergangenen 240 Jahren an einigen der wunderschönsten und unglaublichsten Orte aufgetreten - aber Ballett über den Wolken, stellt ein ganz neues Niveau dar!" - bestätigte auch Olga Marchenkova, Ballett-Tänzerin des Bolschoi-Balletts.



Das Video der himmlischen Aufführung kann hier angesehen werden.



Diese Markteinführung ist ein grosser Schritt für British Airways und stärkt das kontinuierliche Engagement der Premium Airline, Kunden ein unvergessliches Reiseerlebnis zu bieten. Die ersten British Airways Boeing 787-9 Dreamliner Flüge wurden im Oktober 2015 durchgeführt. Derzeit sind 14 787-9 Dreamliner auf den Strecken zwischen London Heathrow und Austin, Boston, San Jose (Kalifornien), Shanghai und Narita (Japan) im Einsatz. Die neue First-Kabine des 787-9 Dreamliners ist neu nur mit acht Sitzplätzen ausgestattet, anstelle von 14, die auf anderen Langstreckenflugzeugen von British Airways verfügbar sind, und bietet Reisenden damit noch mehr Exklusivität und Privatsphäre.



Hinweis an die Redaktion:



- Der 787-9 Flug nach Moskau verkehrt ab dem 1. November 2016 einmal wöchentlich und wird auf zwei wöchentliche Flugverbindungen ab dem 3. Januar 2017 erweitert. Um den Start zu feiern, bietet British Airways spezielle Preise für Buchungen vor dem 10. November 2016 an.

British Airways

British Airways ist mit derzeit rund 282 Flugzeugen die grösste Fluggesellschaft Grossbritanniens und eine der bedeutendsten Airlines im Markt. Gemeinsam mit ihren Partnern bildet sie eines der grössten internationalen Streckennetze im Linienflugverkehr mit mehr als 600 Destinationen. Mit der oneworld Allianz fliegt sie weltweit über 720 Destinationen an. 2012 wurde dieses Angebot von rund 37 Millionen Passagieren genutzt. Letztes Jahr hat Skytrax das British Airways Terminal 5 in London Heathrow bereits zum vierten Mal in Folge in der Kategorie "Weltbestes Airport-Terminal" ausgezeichnet. Das Terminal 3 in London Heathrow bietet Reisenden zwei British Airways Lounges, die Galleries Club Lounge und die Galleries First Lounge, und ist Ausgangspunkt für Flüge nach Vancouver, Phoenix, Las Vegas und weiteren Überseedestinationen.



In der Schweiz fliegt British Airways drei Flughäfen an: Zürich, Basel und Genf. Die Fluggesellschaft bietet zurzeit wöchentlich 216 Abflüge von der Schweiz aus nach London und die gleiche Zahl an Rückflügen von London aus in die Schweiz.



Die börsennotierte IAG (International Airlines Group) ist die Holding-Gesellschaft von British Airways und Iberia. British Airways investiert in den nächsten fünf Jahren mehr als fünf Milliarden Britische Pfund in neue Fluggeräte, noch modernere Kabinen, elegante Lounges und neue Technologien, um den Komfort am Boden und in der Luft weiter zu erhöhen.



Im September 2015 verlieh das Magazin "Business Traveltip" British Airways den "Swiss Business Travel Award" als beste Airline für Geschäftsreisen in der Kategorie Kurzstrecke. Im Februar 2016 ist British Airways zum dritten Mal in Folge mit dem "Consumer Superbrand" und zum zweiten Mal in Folge mit dem "Business Superbrand" ausgezeichnet worden. Dies ist das erste Mal in der Geschichte der Auszeichnung, dass ein Unternehmen beide Auszeichnungen zwei Jahre in Folge gewonnen hat. Weitere Informationen sind unter ba.com abrufbar.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren