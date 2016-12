Tiger Woods unterzeichnet Ballvertrag bei Bridgestone

Nun ist es offiziell: Am 15.12.2016 unterzeichnete Tiger Woods einen Mehrjahresvertrag bei Bridgestone Golf und spielt künftig den Golfball Bridgestone Tour B330S.



Woods, der über 683 Wochen die Nr. 1 im Golfsport war, hat sich nach ausgiebigen Tests, darunter auch mit Modellen der Mitbewerber, für den Bridgestone Tour B330S entschieden. Woods kam dabei zu dem Resultat, dass ihm der Tour B330S mehr Länge und Genauigkeit vom Tee liefere und gleichzeitig optimalen Spin bei den Schlägen ins Grün.



„Nach ausgiebigen Tests habe ich mich für den Ball entschieden, der der Beste für mein Spiel ist“, sagte Woods. „Ballstart- und Flugkurvenkontrolle sind enorm wichtig, und dieser Ball gibt mir das Gefühl, dass ich alle Schläge präzise setzen kann. Er reagiert genau so, wie ich spielen will. Ich will nicht einfach mitspielen, ich will gewinnen – die innovative Technologie des Tour B330S hilft mir, das zu erreichen.“



Was Woods für sich herausfand, entspricht den Ergebnissen aus den Bridgestone Ballfittings. Die Daten zeigen, dass die Tour B330S-Bälle rund 5 Meter länger sind und auch akkurater als die führender Mitbewerber.



„Niemand wendet so viel Zeit für eine perfekte Ausrüstung auf wie Tiger Woods“, sagte Angel Ilagan, Präsident und CEO von Bridgestone Golf USA. „Dass er Bridgestone gewählt hat, ist eine klare Botschaft, dass unsere Bälle besser sind als alle anderen.“



Im Rahmen der Kooperation wird Tiger Woods als Markenbotschafter von Bridgestone in Marketing- und Medienkampagnen in Print- und digitalen Medien sowie in sozialen Netzwerken zu sehen sein. Der 14-fache Major-Sieger wird darüber hinaus auch das überaus beliebte Ballfitting-Programm von Bridgestone unterstützen, von dem er überzeugt ist, dass es dazu beiträgt für alle Golfer den Spaß am Spiel zu steigern. „Bridgestone will das Spiel einfacher für jeden machen“, sagte Woods. „Da jeder Golfer anders ist und seinen eigenen Schwung hat, findet damit jeder den individuell richtigen Ball. Wer sich nicht für Bridgestone entscheidet, verpasst die Chance auf bessere Scores und eine bessere Golferfahrung.“



Mit Bridgestone-Golfbällen ist die Erfolgsstory zahlreicher Tourspieler eng verknüpft. Während FedEx-Cup-Champion Brandt Snedeker (B330), Olympia-Bronzemedaillengewinner Matt Kuchar (B330S), Masters-Sieger Fred Couples (B330S) sowie der 3-fache Major-Sieger Nick Price (B330) oder Jungspieler Bryson DeChambeau (B330S) zu den Bridgestone-



Markenbotschaftern zählen, spielen andere Profigolfer/innen, darunter einige Sieger von 2016 der PGA und der LPGA Tour, den Ball auch ohne Vertrag.



Der neue 2016 Tour B330S



Entwickelt für Spieler mit Schwunggeschwindigkeiten von +105 mph, die maximalen Tour-Spin suchen.



Ein neuer Motor

Der neue TOUR-Kern ist (gegenüber dem Vorgänger) um 6 % größer und verfügt über eine stärkere Abstufung der dynamischen Dichte: innen noch weicher, außen noch fester. Das ergibt hohe Ballgeschwindigkeiten und niedrigen Spin wie nie zuvor.



Die neue SlipRes-Schale

Die neue SlipRes-Schale ist ein echtes Technik-Wunderwerk. Sie hat den höchsten von Bridgestone Golf je hergestellten Reibungskoeffizienten und vollbringt wahre Wunder: Maximalen Kurzspiel-Spin UND gleichzeitig reduzierten Spin bei Schlägen mit dem Driver. Darüber hinaus kann die SlipRes-Schale Kratzer selbstständig reparieren, so dass sich der Ball länger wie neu spielt.



Stabiler Ballflug bei jedem Wetter durch nahtlose Schale und Dual-Dimple-Design

Aufgrund der von Bridgestone entwickelten und geschützten Technik zur nahtlosen Aufbringung der Schale und des ebenfalls eigenen Dual-Dimple-Musters überzeugt der B330S – wie alle B330-Golfbälle – durch ein besonders gutes Flugverhalten. Die Doppel-Dimple mit zusätzlichen kleinen Vertiefungen innerhalb der größeren flachen Grübchen reduzieren den Luftwiderstand beim Ballstart und lässt den Ball leichter abheben, während der flache Dimplerand für einen flacheren Landewinkel und ein sanftes, langes Ausrollen sorgt. Das Ergebnis dieser einmaligen Dimple-Kombination ist eine bessere Gesamtflug-Leistung sowie eine höhere Windstabilität.



Die neueste Generation der Tour B330-Golfbälle (Tour B330, Tour B330S, Tour B330RX und Tour B330RXS) ist seit Anfang des Jahres 2016 auf dem Markt.

