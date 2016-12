"E"volution - die neuen "e6"-Golfbälle von Bridgestone verdienen das Prädikat: "Game improvement"

Die beliebte "e"-Serie von Bridgestone konzentriert sich ab der Modellreihe 2017 nur noch auf das meistverkaufte Modell "e6", während das Modell "e5" entfällt und aus dem vormaligen "e7" der "e6 Speed" wird. Der neue "e6" in den Ausführungen "Soft" und "Speed" fügt sich nun nahtlos in Bridgestones Ballfitting-Konzept ein, welches zwischen Spielern mit Amateurschwunggeschwindigkeiten und solchen mit besonders hohen Schwunggeschwindigkeiten unterscheidet.



Rund 400.000 Golfball-Fittings mit einem Launch-Monitor hat Bridgestone weltweit durchgeführt und insgesamt über 2 Millionen Schwünge vermessen. Und der am häufigsten in den Fittings empfohlene Golfball? Ist der Bridgestone "e6"! Der Grund ist ein einfacher: Der "e6" entwickelt von allen Bridgestone-Golfballmodellen den geringsten Spin bei Schlägen mit dem Driver. Und genau mit dieser Eigenschaft gibt er den meisten Golfern den besten Start vom Tee weg.



"Straight Distance" - "lang und gerade", das war und ist die Haupteigenschaft des "e6". Er ist der 3-Piece-Ball mit dem weichsten Kern aller Bridgestone-Golfbälle und im Markt. Seine spinreduzierende Konstruktion löst ein Hauptproblem vieler Amateurspieler, indem er sowohl den Rückwärtsdrall reduziert als auch Slice- und Hook-Spin entgegenwirkt. Das "e" im Namen steht für sein Mantra: "Make golf easier". Mit anderen Worten: Der "e6" ist ein echter Game-Improvement-Golfball.



"e6"-Technologie 2017



Bereits in der Vergangenheit glänzten Bridgestone-Golfbälle immer wieder durch beeindruckende Aerodynamik. Die Tragflächen eines Flugzeugs dienten nun als Vorbild für die Weiterentwicklung des Dimple-Designs und die Gestaltung der so genannten Delta-Wing-Dimples. Entscheidend beim neuen Delta-Wing-Dimple-Design der "e6"-Golfbälle ist die Kombination mehrerer Dimpleformen zu einem flächendeckenden Netz mit höchster Oberflächenabdeckung und Uniformität. Dabei werden die runden Dual-Dimple mit den sechseckigen Webdimples so kombiniert, dass das verbleibende Netzgerüst nicht aus geraden Linien besteht, sondern aus symmetrischen Formen, die an den Querschnitt einer Tragfläche beziehungsweise an die Blätter einer Pflanze erinnern.



Der Effekt ist laut Bridgestone phänomenal: "Im Vergleich zu den bestehenden Dimple- Designs, einschließlich unserer eigenen B300-Bälle, verhält sich das neue Delta-Wing-Design der neuen "e6"-Bälle wie ein Rennwagen zu einem Familienauto", heißt es aus der F&E-Abteilung von Bridgestone Golf.



In der Spielpraxis bedeutet das ein herausragendes Segelverhalten der neuen "e6"-Golfbälle mit spätem Scheitelpunkt für noch längeren Ballflug.



Modell e6 Soft



Sechs Prozent größer ist der neue Hochgeschwindigkeitskern des "e6 Soft" gegenüber dem bisherigen "e6" und wartet daher bei gleich niedriger Kompression mit noch mehr Energie bei extrem weichem Schlaggefühl auf. Gemäß der in Ballfittings ermittelten Daten ist der "e6 Soft" passend für 85 bis 90 % aller Golfer mit normalen (moderaten) Schwunggeschwindigkeiten. Zielgruppe sind in erster Linie alle bisherigen "e6"-Nutzer, die sich Abschläge mit einer möglichst geraden Flugbahn und ein weiches Schlaggefühl wünschen.



Farbe: Weiß, Optic-Gelb.



Modell e6 Speed



Der neue "e6 Speed" ist ein 3-Piece-Ball mit maximaler und spinreduzierender Anfangsbeschleunigung bei angenehm weichem Schlaggefühl. Gegenüber dem früheren "e7" ist sein Hochgeschwindigkeitskern um 10 % weicher. Das vermittelt bei allen Schlägen ein sensationell weiches Gefühl und macht die Bälle lang und gerade. Gemäß Ballfittingdaten ist der "e6 Speed" passend für 10 bis 15 % aller Golfer mit hohen Schwunggeschwindigkeiten. Zielgruppe sind die bisherigen "e7"-Spieler, die sich einen geraden und langen Ballflug wünschen und eine hohe Schwunggeschwindigkeit mitbringen.



Farbe: Weiß, Optic-Gelb.



Verfügbarkeit: Ab Januar 2017.

UVP: alle "e"-Modelle: € 38,00 / Dutzend

BRISPO GOLF GmbH





