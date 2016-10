Brandt Snedeker holt ersten European Tour-Sieg beim Fiji International mit 9 Schlägen Vorsprung im Sturm

Bridgestone-Markenbotschafter Brandt Snedeker feierte vergangenes Wochenende seinen 12. Titel mit Blumenkranz vor traumhafter Südsee-Kulisse. Mit neun Schlägen Vorsprung gewann der Ryder Cup-Champion das Fiji International im Natadola Bay Golf Club, welches zur European Tour und zur Australasia Tour zählt.



Für den 35-Jährigen aus Tennessee war dies der erste Sieg auf der European Tour und sein zweiter Triumph in der Saison 2016. Wieder einmal – wie schon oft in der Vergangenheit – bewies der immer wohlgelaunte Familienvater sein Händchen im Umgang mit Wind und Sturmböen. Im doppelten Sinne des Wortes gewann Snedeker das Turnier im Sturm. Neun Schläge Vorsprung – den größten in dieser Saison erspielten Abstand – hatte er am Ende zum Zweitplatzierten. Herausgespielt hatte Snedeker seinen Vorsprung, der nach der ersten Runde noch mit 4 Schlägen Rückstand auf Rang 11 lag, mit einer 70 bei extremem Wind am 3. Spieltag, so dass er dann bereits mit 3 Schlägen Vorsprung in den Sonntag starten konnte. Die Finalrunde startete Snedeker sogleich mit einem Birdie auf der Eins und beschloss sie mit 68 Schlägen. Dies war nicht nur der klare Sieg und die geteilte beste Runde des Tages, sondern auch ein wunderbarer Abschluss von 10 enorm erfolgreichen Tagen für Snedeker. Nur eine Woche zuvor hatte er mit drei Punkten und keiner einzigen Niederlage entscheidend zum Sieg des amerikanischen Ryder Cup-Teams beigetragen. Zu den Helden von Hazeltine gehörte neben Snedeker auch Bridgestone-Markenbotschafter und Olympia-Bronze-Gewinner Matt Kuchar, der zwei Punkte für das Team geholt hatte.



Snedekers Ausrüstung:





JGR-Driver (9,5°) mit Flex Action Speed Technology (F.A.S.T.) – für maximale Energieübertragung auf den Ball sowie mit Power Milling-Schlagfläche, die spinreduzierend wirkt (und den Ballflug windstabiler macht).

Eisen: J15 Cavity Back (4-PW) – die ideale Kombination aus klassischem Look, butterweichem Schlaggefühl und leichter Spielbarkeit.

Wedges: J 15 Black Oxide (52°, 56°) – mit mikrofein gefräster Oberfläche und Sure Contact-Sohle.

Handschuh: e-Glove – wurde von Snedeker mit entworfen. Kombiniert Cabretta-Leder in der Innenhand mit Netzpartien im Handrücken und an den Fingeroberseiten.

Ball: Tour B330 – für erstklassige Beschleunigung und reduzierten Spin bei langen Schlägen durch extra großen und dynamischen Innenkern. Gefühlvoll im Grünspiel durch neue, besonders weiche SlipRes-Schale.







