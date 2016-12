Großes Interesse an der Fotografie bei den 11. FOTOTAGEN in Weiden

Am zweiten Adventswochenende nutzten wieder fast 6.000 Fotobegeisterte aus dem gesamten Bundesgebiet und aus den Nachbarländern die Gelegenheit, sich bei den FOTOTAGEN Weiden über die neuesten Trends der Fotografie zu informieren. Der Brenner Foto Versand hatte erneut alle namhaften Hersteller in der Max-Reger-Halle im Nordbayrischen Weiden i.d.OPf. versammelt. Insgesamt wurden Produkte von über 100 Markenherstellern gezeigt, erklärt und verkauft. Das besondere Interesse der Besucher, galt dabei den Neuheiten der diesjährigen „photokina“.



Bei den FOTOTAGEN gab es für die Besucher neben der Messe auch wieder ein umfangreiches Rahmenprogramm zu erleben. Dabei wurde das gesamte Platzangebot der Max-Reger-Halle von über 2.800 Quadratmetern ausgeschöpft. Auf einer Showbühne hatten die Besucher die Möglichkeit, beim Live Fotoshooting unter fachkundiger Anleitung selbst zu fotografieren. Außerdem wurden verschiedene Aktionen zum Thema Lightpainting angeboten. Etwa 1.000 Besucher ließen sich bei den, im stündlichen Wechsel angebotenen Vorträgen und Workshops, von kompetenten Referenten informieren. Die Servicetechniker von Nikon, Canon, Sony und Olympus überprüften und reinigten an den beiden Messetagen über 700 Kameras kostenlos.



Gemeinsam mit dem Deutschen Verband für Fotografie (DVF) Bayern veranstaltete der Brenner Foto Versand auch in diesem Jahr einen Fotowettbewerb der nordbayrischen Fotoclubs. 25 Fotoclubs reichten insgesamt 98 Wettbewerbsfotos ein. Die 10 besten Teilnehmer sowie der erfolgreichste Fotoclub wurden mit Sachpreisen im Wert von über 3.000 Euro prämiert. Die Fotoausstellung ist noch bis Mitte Januar im Untergeschoss der Max-Reger-Halle zu besichtigen.



Das Gesamtkonzept der FOTOTAGE Weiden, mit dem bereitem Spektrum an Ausstellern, mit der Möglichkeit Technik zu erleben und auszuprobieren, von Profis zu lernen oder selbst aktiv zu fotografieren, mit Fotoausstellungen und nicht zuletzt mit der Gelegenheit günstig einzukaufen, begeisterte Besucher und Aussteller gleichermaßen. Die FOTOTAGE Weiden zählten auch in diesem Jahr zu den größten überregionalen Fotomessen in Deutschland.



Zahlreiche Besucher unterstützten mit einer Spende ein Hilfsprojekt des Lions Club „Goldene Straße“ zur Linderung der Not der Erdbebenopfer in der Region um Weidens Partnerstadt Macerata in Mittelitalien.



Veranstalter Leonhard Brenner und sein Team danken allen Besuchern und Ausstellern und laden bereits heute Anfang Dezember 2017 zu den 12. FOTOTAGEN nach Weiden ein.

Brenner Foto Versand GmbH

"Alles für die Fotografie" ist das Motto des 1978 gegründeten Versandhauses. Der Spezialist für Fotoausrüstung, Fotozubehör und Studioausstattung hat seinen Sitz in Weiden in der Oberpfalz, wo er auch ein Ladengeschäft betreibt. Brenner ist Herausgeber des "Brenner FOTOKATALOGS" - der einzige gedruckte Versandkatalog der Fotobranche im deutschsprachigen Raum. Im Internet ist Brenner unter www.fotobrenner.de mit einem Onlineshop vertreten. Darüber hinaus bietet Brenner in Weiden mit der "Brenner FOTOSCHULE" ein breites Workshop- und Schulungsprogramm an. Seit 2006 veranstaltet Brenner jährlich die überregionale Fotomesse "FOTOTAGE Weiden".







