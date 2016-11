FOTOTAGE Weiden - Freunde der Fotografie treffen sich in Weiden

Am 3. und 4. Dezember 2016 lädt der Brenner Foto Versand zum 11. Mal zu den „FOTOTAGEN Weiden“ in die Weidener Max-Reger-Halle ein. Dort präsentieren bei freiem Eintritt die führenden Hersteller aus den Bereichen Foto, Video und Optik ihre aktuellen Produkte und Dienstleistungen.



An den Messeständen werden aktuelle Produkt-Highlights von mehr als 100 Herstellern gezeigt. Darunter natürlich die wichtigsten Neuheiten der diesjährigen photokina. Damit sind die „FOTOTAGE Weiden“ eine einmalige Gelegenheit, sich über die Trends rund um die Fotografie zu informieren. Die Messe wendet sich dabei nicht nur an Profis, die ihre Fotoausrüstung erweitern wollen, sondern auch an Hobby-Fotografen und Einsteiger, die sich einen umfassenden Überblick über das faszinierende Thema Fotografie verschaffen möchten.



Spezialisten der Industrie demonstrieren die aktuelle Foto-Technik, beraten die Besucher fachkundig und beantworten auch gerne Fragen, die im Umgang mit Kameras, Objektiven oder Zubehör auftauchen. Natürlich kann alles auch direkt vor Ort zu günstigen Messekonditionen gekauft werden. Die Aussteller bieten an den Messeständen viele Aktionen, wie zum Beispiel Verlosungen, Printservice oder Leihservice. Besitzer von Kameras der Marken Canon, Nikon, Sony und Olympus können beim kostenlosen Check&Clean Service ihre Kamera professionell reinigen lassen.



Im Rahmenprogramm der FOTOTAGE Weiden werden Live-Fotoshootings auf der Studio-Bühne sowie viele interessante Vorträge und Workshops angeboten. Kompetente Referenten vermitteln hier zu vielen spannenden Themen Wissen und Spaß beim Fotografieren. Sie erklären u.a. die neuesten Kamerafunktionen oder geben Tipps, wie man bessere Bilder erzielen kann. Fotografen helfen bei der Planung eines eigenen Fotostudios oder unterstützen die Workshop-Teilnehmer bei praktischen Übungen. Da das Platzangebot bei den Vorträgen und Workshops begrenzt ist, empfiehlt sich eine vorherige Anmeldung unter www.fototage-weiden.de/workshops.



In einer gemeinsam mit dem DVF Bayern (Deutscher Verband für Fotografie) veranstalteten Fotoausstellung zeigen Fotoclubs aus der Region ihre besten Arbeiten des vergangenen Jahres. Im Obergeschoss der Halle bietet Brenner auf einem Flohmarkt eine große Auswahl an Einzelstücken, Restposten und Retourenwaren zu Schnäppchenpreisen an.



Geöffnet ist die Messe am Samstag, 3. Dezember von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag, 4. Dezember von 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt zur Messe ist frei!



Parkmöglichkeiten stehen vor der Max-Reger-Halle sowie auf dem Großparkplatz „Naabwiesen“ in direkter Nähe zur Max-Reger-Halle zur Verfügung.

Brenner Foto Versand GmbH

"Alles für die Fotografie" ist das Motto des 1978 gegründeten Versandhauses. Der Spezialist für Fotoausrüstung, Fotozubehör und Studioausstattung hat seinen Sitz in Weiden in der Oberpfalz, wo er auch ein Ladengeschäft betreibt. Brenner ist Herausgeber des "Brenner FOTOKATALOGs" - dem umfangreichsten gedruckten Versandkatalog der Fotobranche im deutschsprachigen Raum. Im Internet ist Brenner unter www.fotobrenner.de mit einem Onlineshop vertreten. Darüber hinaus bietet Brenner in Weiden mit der "Brenner FOTOSCHULE" ein breites Workshop- und Schulungsprogramm an. Seit 2006 veranstaltet Brenner jährlich die überregionale Fotomesse "FOTOTAGE Weiden".

