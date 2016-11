Die ersten Zollfachwirte kommen aus Bremen

Die Vorgaben des neuen EU-Zollrechts zielen immer stärker auf den Nachweis fachlicher Qualifikation der Zollverantwortlichen in den Unternehmen. Seit vielen Jahren ist Bremen dabei ein bevorzugter Ort für das Zoll-Training von Mitarbeitern aus dem gesamten Bundesgebiet. Die Bremer Außenwirtschafts- und Verkehrsseminare GmbH (bav) hat nun ein neues Qualifizierungsprogramm Zoll entwickelt und die erste Gruppe zum Abschluss Zollfachwirt/in (bav) geführt.



Vom 12. September bis zum 18. November haben die Teilnehmer des ersten Kurses in drei Präsenzwochen umfassend die Themen des Zollrechts trainiert, zusätzlich begleitende Lehrbriefe bearbeitet und eine abschließende Prüfung absolviert. Und das mit gutem Erfolg! Die acht Teilnehmer des ersten Kurses mit dem neuen Abschluss haben die Prüfung mit guten Ergebnissen bestanden und gehen mit dem neuen Know how und dem wichtigen Nachweis zurück in Ihre Unternehmen. Für die Folgetermine erwartet die bav dann regelmäßig 20 Teilnehmer in diesem neuen Programm.



Warum zieht es die Zollexperten eigentlich nach Bremen? Rolf Achnitz, Geschäftsführer der bav GmbH sieht als wesentlichen Grund den umschlagstarken Hafen Bremerhaven mit dem vielfältigen, alle Warengruppen und Zollverfahren abdeckenden Import und Exportgeschäft. „Wir haben hier die Referenten und Trainer, denen in ihrem Berufsalltag in der Zollverwaltung, der Logistik oder im Außenhandel alle Fragen und Aufgaben regelmäßig begegnen. Wenn diese Routine dann noch mit dem nötigen Talent und Spaß an der Weitergabe des Wissens zusammentrifft wird daraus ein gutes Seminarpaket. Das wissen die Personalverantwortlichen und Zollfachkräfte in der Republik.“



Ein weiteres neues Programm mit Klausuren und Prüfungsanteilen wendet sich an Teilnehmer aus der Region Bremen. Mit dem berufsbegleitenden Kurs „Manager Zoll- und Exportkontrolle“ qualifizieren sich bereits vorerfahrenen Teilnehmer als fachkundige Person im Hinblick auf die kommenden Anforderungen des Unionszollkodex zur Verpflichtung zu Aus- und Fortbildungen im Zusammenhang mit zollrechtlichen Vereinfachungen.



Weitere Informationen: www.bav-seminar.net

