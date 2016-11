Bodybuilder Mischa Janiec Keynote bei DMM Dialog-Marketing-Messe

Eine halbe Million Fans auf Facebook, Youtube und Instagram - und kein Ende des Wachstums in Sicht. Bodybuilder Mischa Janiec legt nicht nur täglich an Muskelmasse zu, sondern lässt auch in den sozialen Netzwerken nichts anbrennen: Der junge Schweizer bewirbt vor allem im intensiven Kontakt mit den Fans seine Marken. In der Keynote gibt er Einblick in die verwendete Strategie.



Aus der Masse herausstechen



Es gibt im Bodybuilding viele Athleten. Doch eine überschaubare Anzahl ist international bekannt oder kann gar ihren Lebensunterhalt damit bestreiten. Mischa Janiec hat es geschafft, sein Hobby zum Beruf zu machen. Doch auf diesem Weg gab und gibt es auch eine permanente Lernkurve. So wurde zum Beispiel die verwendete Sprache bei YouTube an die Resonanz seiner Fans angepasst.



Die Themen Fitness, Lifestyle, Bodybuilding und Healthy Food eignen sich ideal für Social Media und den Dialog mit den daran interessierten Kunden. Was es daher mit Leanbulksystem, Probrowear und Profuel auf sich hat, kann in der sprichwörtlich starken Keynote von Mischa Janiec erfahren werden.



DMM Dialog-Marketing-Messe geht in die dritte Runde



Die DMM Dialog-Marketing-Messe findet am 5. und 6. April in Zürich bereits in der dritten Ausgabe statt. Besucher können mit dem selben Ticket die gleichzeitig stattfindende Swiss Online Marketing Messe (SOM) und die Swiss eBusiness Expo besuchen.

