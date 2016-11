Tourismuszahlen so hoch wie noch nie

Wie das Landesamt für Statistik Niedersachsen heute bekanntgab, verzeichnete Braunschweig bei den Zahlen der Gästeankünfte und -übernachtungen im Jahr 2016 einen überaus starken Monat September. Mit einem ebenfalls guten August und einem aufgrund der Sommerferien schwächeren Juli ist das dritte Quartal 2016 komplett. Mit bereits knapp 270.000 Ankünften und 450.000 Übernachtungen in den ersten neun Monaten des Jahres liegt die Löwenstadt auf Kurs, um das Rekordergebnis von 2015 mit rund 325.000 Gästeankünften und über 580.000 Gästeübernachtungen noch einmal zu toppen.



Immer mehr Gäste zieht es in die Löwenstadt. Das zeigen die Zahlen im Reiseverkehr, die das Landesamt für Statistik Niedersachsen erhebt. Im September 2016 gab es demnach mehr als 37.000 Gästeankünfte und knapp 62.000 Übernachtungen – ein neuer Höchstwert. Gerold Leppa, Geschäftsführer der Braunschweig Stadtmarketing GmbH, erklärt: „Der September ist traditionsgemäß ein starker Tagungsmonat. In diesem Jahr fand zusätzlich der Gospelkirchentag als wichtige Großveranstaltung statt, zu der tausende Menschen nach Braunschweig reisten. So erklären wir uns den überaus starken September.“ Auch der August präsentierte sich stark und profitierte von den frühen Sommerferien. „Das Burgplatz-Open-Air nahmen erneut viele Gäste als Anlass für einen Besuch in Braunschweig“, so Leppa. Den schwachen Juli erklärt Leppa mit den Sommerferien, die stets für weniger Reiseverkehr in der Löwenstadt sorgen.



Leppa weiter: „Es gelingt uns weiterhin, Gäste zurückzugewinnen, die in die Region ausgewichen sind oder ohne Übernachtung geplant haben, als wir noch weniger Hotelkapazitäten hatten. Umso mehr freuen wir uns, dass im Herbst zwei weitere Häuser eröffnen, die noch mehr Platz für Gäste bieten.“



Verglichen mit den ersten neun Monaten des Vorjahres konnte Braunschweig 2016 bereits 15,4 Prozent mehr Ankünfte und 6,7 Prozent mehr Übernachtungen verzeichnen. Besonders stechen weiterhin die Besuche ausländischer Gäste hervor: 33 Prozent mehr Ankünfte und 13,1 Prozent mehr Übernachtungen. Leppa: „Die Zuwächse führen wir hauptsächlich auf den Geschäftsreiseverkehr zurück. Braunschweig etabliert sich zusehends als Kongressstandort. Die Stadt wird aber auch immer stärker als attraktives Reiseziel wahrgenommen – auch über Deutschland hinaus.“



Wieslaw Puzia, Vorsitzender des Arbeitsausschusses Tourismus Braunschweig e. V., ergänzt: „Wir haben an den Wochenenden, also bei den Städtereisenden, noch Luft nach oben. Durch attraktive Reiseanlässe rücken wir Braunschweig aber immer stärker in den Blick ebendieser Zielgruppe. Mit dem starken dritten Quartal sind wir unserem Ziel der 600.000 Übernachtungen wieder ein Stück nähergekommen.“



Das Land Niedersachsen verzeichnete von Januar bis September bei den Gästeankünften einen Zuwachs von 5,1 Prozent und bei den Übernachtungen eine Steigerung um 3,6 Prozent. Die Städte in Niedersachsen (Braunschweig, Celle, Emden, Gifhorn, Goslar, Göttingen, Hameln, Hannover, Hann. Münden, Hildesheim, Lingen (Ems), Lüneburg, Oldenburg, Osnabrück, Papenburg, Stade, Verden (Aller), Wolfenbüttel, Wolfsburg und Wilhelmshaven) lagen insgesamt 3,9 Prozent (Ankünfte) bzw. 2,8 Prozent (Übernachtungen) über den Vorjahreswerten.



Pressegrafiken





Entwicklung der Gästeankünfte im Zeitraum Januar bis September in Braunschweig 2010-2016

Entwicklung der Gästeübernachtungen im Zeitraum Januar bis September in Braunschweig 2010-2016





(Grafik: Braunschweig Stadtmarketing GmbH, Datenquelle: Landesamt für Statistik Niedersachsen)



Bitte beachten Sie: Eine Nutzung auf Facebook, Twitter oder in anderen sozialen Medien ist nicht gestattet.

Braunschweig Stadtmarketing GmbH

Die Braunschweig Stadtmarketing GmbH ist eine Tochtergesellschaft der Stadt Braunschweig. Die Gesellschaft beschäftigt in den drei Geschäftsfeldern Standort-, Tourismus- und Innenstadtmarketing 39 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mit Unterstützung aus Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur sowie durch Bürgerinnen und Bürger und die Stadtverwaltung setzt sie Maßnahmen des Stadtmarketings für Braunschweig um. Aufsichtsratsvorsitzender: Christian A. Geiger, Geschäftsführer: Gerold Leppa.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren