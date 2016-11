Und wieder ist es Gold

"Mit dem Gewinn zweier weiterer Medaillen auf internationaler Bühne, unterstreichen wir einmal mehr unseren Anspruch und unsere Freude am besonderen Biergeschmack", freut sich der geschäftsführende Gesellschafter des Brauhaus Faust zu Miltenberg, Johannes Faust, über die jetzt wieder beim Wettbewerb um den "European Beer Star 2016" gewonnenen beiden Preise.



Mit der Auszeichnung "European Beer Star 2016 in Gold" heimste dabei der Faust Holzfassgereifte Eisbock die in seiner Kategorie höchste zu vergebene Auszeichnung ein. Goldmedaillen hatte diese Bierrarität aus Miltenberg zuvor bereits im Frühjahr diesen Jahres beim Degustationswettbewerb 2016 des Genussmagazins selection in der Kategorie Eisbock erhalten, desgleichen beim Meiningers Craft Beer Award 2015, bei den World Beer Cups 2014 und 2012 sowie die Silbermedaille beim European Beer Star 2013.



Anfang Oktober bereits, hatte die Expertenjury des European Beer Star-Wettbewerbs die zum diesjährigen Wettbewerb eingereichten Biere verkostet und bewertet - und waren begeistert gewesen von den intensiven Malz-, Marzipan-, Dörrobst-, Schoko- und leichten Sherry-Noten dieses besonderen Bieres aus Churfranken. In der Wettbewerbskategorie "Holzfassgereifte Starkbiere" konnte das Miltenberger Brauhaus dann ein weiteres Mal punkten. Wie bereits 2014, wurde die Faust Brauerreserve 1237 auch heuer wieder mit dem European Beer Star in Bronze ausgezeichnet. "Angesichts der harten Konkurrenz von 2.103 Bieren aus 44 Ländern bei diesem Wettbewerb, ist Ihr Gesamtergebnis herausragend", so der Veranstalter gegenüber dem Brauhaus Faust. Der Wettbewerb um den European Beer Star – gleichsam die Champions-League der Biere – wird seit 2003 von den Privaten Brauereien Bayern e.V. veranstaltet. Mittlerweile gehört ein European Beer Star zu den begehrtesten Preisen der internationalen Brauwelt und ihn zu erreichen zu den ehrgeizigen Zielen eines jeden ambitionierten Braumeisters. Im Rahmen des alljährlich stattfindenden Wettbewerbs müssen sich die eingereichten Biere einer Blindverkostung nach sensorischen Kriterien stellen, die von einer 124-köpfigen Fachjury aus 30 Ländern geprüft werden. Sie bewertet dabei im Sinne der Konsumentenerwartungen Farbe, Geruch, Geschmack, Aromaprofil und Gesamteindruck des bierigen Kandidaten. Einen European Beer Star Award erhalten schlussendlich nur "besonders authentische und charaktervolle Biere, die geschmacklich wie auch qualitativ überzeugen und die jeweiligen Sortenkriterien ihrer Bierkategorie am besten erfüllen. In jeder der ausgeschriebenen 57 Bier-Kategorien des Wettbewerbs wird jeweils nur einmal eine Gold-, Silber- oder Bronze-Medaille verliehen. Ziel des Wettbewerbs sei es, "die Vielfalt großartiger, handwerklich gebrauter Biere wieder stärker in den Blick der Öffentlichkeit zu rücken“, so der Private Brauereien Bayern e.V. – und sie durch die Preisverleihung nach kritischer Expertenprüfung von den "Fernsehbieren" der Braukonzerne abzugrenzen.



Die Preisverleihungen des "European Beer Star 2015 in Gold" und des "European Beer Star 2015 in Bronze" an das Brauhaus Faust zu Miltenberg fand am 9. November im Nürnberger Messezentrum statt.

