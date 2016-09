Paul Millns & Band

Bereits zum dritten Mal - am 24. September 2016 um 19.30 Uhr in der Studiobühne - gibt sich der Sänger, Pianist und Komponist Paul Millns, dessen kraftvoll rauchige Stimme oft mit der von Joe Cocker, Tom Waits oder Randy Newman verglichen wird, in der Havelstadt die Ehre. Für Begeisterung sorgten Paul Millns und seine Musiker schon 2013 im Pauli-Kloster und 2014 auf der Studiobühne.



Der aus Norfolk stammende Sänger, Songschreiber und Pianist gehört zu den besten Blues-Musikern Englands. Deshalb ist Millns auch ein gesuchter Sideman und Kooperationspartner. Und deshalb sicherten und sichern sich Stars wie Eric Burdon, John Mayall, David Crosby, Ralph McTell, Louisiana Red und Alexis Korner seine musikalischen Dienste.



Seit seinem umjubelten Auftritt im legendären „Rockpalast“ kann der Sänger und Songschreiber auch in Deutschland auf eine treue Fangemeinde zählen.



Neben seinen gut entwickelten Arrangements, seiner musikalischen Fingerfertigkeit und dem Ton seiner rauen und rauchigen Stimme überzeugt Paul Millns sein Publikum mit intelligenten und einfühlsamen Texten. Sein Schreiben basiert auf Beobachtungen des täglichen Lebens, klugen Reflexionen über politische und soziale Themen, gepaart mit einer guten Portion britischen Humors.



Paul Millns - Piano und Gesang

Butch Coulter - Mundharmonika und Gitarre

Ingo Rau - Bass

Vladi Kempf - Schlagzeug



Samstag, 24. September 2016 um 19.30 Uhr

Studiobühne



Eintritt: 20,00 €



Kartentelefon 03381 - 511 111

www.brandenburgertheater.de

