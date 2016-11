Nussknacker und andere Geschichten zur Weihnacht"

Die Kinder Fritz und Clara warten voller Vorfreude auf den Weihnachtsabend und den geladenen Familienbesuch. Von ihrem Lieblingsonkel Drosselmeyer erhält Clara einen Nussknacker: Clara ist begeistert! Niemand ahnt, was für ein verrücktes Doppelleben der Nussknacker führt – bis Clara unerwartet eines Nachts aufwacht…

Der Abend vor Weihnachten birgt bei diesem Kinder- und Familienkonzert besondere Überraschungen und lässt nicht nur Kinderaugen leuchten. Dabei spielen die Brandenburger Symphoniker u.a. Musik von Peter I. Tschaikowsky, Philip Lane und Leroy Anderson.



Am Pult ist Michael Ellis Ingram zu erleben; Sprecher ist Fabian Oehl. Es spielen die Brandenburger Symphoniker.



Michael Ellis Ingram aus Missouri/USA studierte Dirigieren bei James Buswell, James Ross und Ulrich Windfuhr, sowie Klavier bei Mia Chung und Alina Polyakov. Neben seinem Meisterklassenstudium an der Hochschule für Musik und Theater Leipzig war er Dozent für Orchesterleitung am dortigen musikpädagogischen Institut. Als Gastdozent unterrichtete er am New England Conservatory und an der University of Maryland School of Music, und als Pianist und Dirigent nahm er an Musikfestspielen wie z. B. die Pierre Monteux School for Conductors, das National Orchestral Institute und das Impuls Festival für Neue Musik in Sachsen-Anhalt teil. An verschiedenen Schulen in den USA und in Deutschland unterrichtete Ingram Musik und englische Literatur, u. a. an der Musik- und Kunstschule „Clara Schumann“ in Leipzig. Ingram ist außerdem Director of Musical Studies an dem Salzburg Institute of Religion, Culture and the Arts, wo er seit 2011 fachübergreifende Vorträge über Musikgeschichte hält.Seit 2016/2017 ist er Korrepetitor und Kapellmeister am Mecklenburgischen Staatstheater.



Die Brandenburger Symphoniker

Musikalische Leitung: Michael Ellis Ingram

Ausstattung: Katja Lebelt, Andreas Vagts, Kathrin Mickan

Mit: Fabian Oehl (Sprecher)



Sa 03. Dezember 2016 16.00 Uhr

So 04. Dezember 2016 11.00 und 16.00 Uhr

Mo 26. Dezember 2016 16.00 Uhr

Großes Haus



Eintrittspreise:

Erwachsene: 12,- €

Kinder unter 13. Jahre: 8,- €

Familienkarte: 2 Erwachsene + 2 Kinder: 35,- €



Kartentelefon 03381 - 511 11

www.brandenburgertheater.de

Brandenburger Theater GmbH







Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren