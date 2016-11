Figurentheater "Hänsel und Gretel" ab 21. November 2016

Figurentheater



HÄNSEL UND GRETEL



Ein belebtes Bilderbuch nach den Gebrüdern Grimm, erzählt vom Wicht-Theater, Garvensdorf



Für Kinder ab 4 - 9 Jahren

Dauer: ca. 45 Minuten



Hänsel und Gretel, die in Armut aufwachsen und von den Eltern verlassen werden, müssen ihren eigenen Weg finden. Die Geschichte wird kindgerecht erzählt und die kleinen Zuschauer dürfen hinter geheimnisvollen Türen und Klappen Verborgenes entdecken und stellen fest, dass Zusammenhalt und Phantasie mächtiger sind als böse Hexen.

In der Erzählweise von Fallersleben und der Brüder Grimm, mit Flachfiguren und in einem romantischen Bühnenbild wird die Geschichte gezeigt. Hänsel und Gretel erleben Täuschungen, erliegen Verlockungen, bestehen Gefahren und lösen Probleme. Die Selbstbehauptung der Kinder gegen die Erwachsenen gibt Anreiz zum Nachspielen und Mutigsein.



Jürgen Wicht absolvierte sein Studium an der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ Berlin, das er 1986 als Diplom-Puppenspieler abschloss. Es folgte ein erstes Engagement in Gera und weitere Regiearbeiten u.a. am Rostocker Volkstheater und am Mecklenburgischen Staatstheater in Schwerin. 1998 gründete er das Wicht-Theater und ist seitdem mit seinen Produktionen im ganzen Bundesgebiet unterwegs.



Regie und Spiel: Jürgen Wicht

Bühne und Figuren: Ron Holthus

Kostüm: Kornelia Weichert



Es gibt nur noch vereinzelte Restkarten.



Sonntag, 20. November 2016 – 14.30 Uhr

Sonntag, 20. November 2016 – 16.00 Uhr

Montag, 21. November 2016 - 09.00 Uhr

Montag, 21. November 2016 - 10.30 Uhr

Dienstag, 22. November 2016 - 09.00 Uhr

Dienstag, 22. November 2016 - 10.30 Uhr



Puppenbühne



Eintrittspreise: 5,- Euro/3,- Euro erm.



Kartentelefon 03381 - 511 111

www.brandenburgertheater.de

