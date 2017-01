Educationprojekte

Die Brandenburger Symphoniker kooperieren mit „Rhapsody in School“ und bringen Klassik-Virtuosen in die Schulen. Das vom Pianisten Lars Vogt vor 11 Jahren gegründete Projekt „Rhapsody in School“ begleitet Kontakte zu Künstlern, die Kindern und Jugendlichen durch ehrenamtliches Engagement eine intensive Berührung mit Musik ermöglichen.



Die Profi-Musiker vermitteln bei Schulbesuchen sehr persönlich ihre Begeisterung und Leidenschaft für die klassische Musik, um die Neugier auf diese Kunst zu wecken.



Wie wichtig musikalische Bildung ist, weiß auch das Team der Brandenburger Symphoniker. Nun bieten die Musiker zum sechsten Mal durch die Kooperation mit „Rhapsody in School“ ein Projekt für die Schulen vor Ort. In den vergangenen Jahren trafen Schüler den Violinisten Gernot Süßmuth, die Pianisten Herbert Schuch, Dina Ugorskaja, Alexander Schimpf und



die Cellistin Anastasia Kobekina.



Während der Generalprobe zum 4. Sinfoniekonzert dieser Spielzeit unter dem Dirigat von Peter Gülke, der Probenbesuche durch Schüler sehr begrüßt, wird nun die Begegnung mit dem Violinisten Daniel Röhn möglich.



Am 26. Januar 2017 besuchen Achtklässler des von Saldern-Gymnasiums Brandenburg an der Havel die Orchesterprobe und erleben den Solisten mit den Brandenburger Sympho-nikern bei ihrer Arbeit. Daniel Röhn stellt sich tags zuvor all den Fragen der Kinder zur Musik und dem Leben als Profimusiker.



Am 25. Januar 2017 besuchen Kinder der Integrationskita Sonnenschein Brandenburg an der Havel die Probe. In der Integrationskita waren Musiker der Brandenburger Symphoniker mit dem Projekt „Kita macht Musik“ zuvor zu Gast und stellten den Kindern Instrumente vor, die diese jetzt im großen Klangkörper erleben können.

