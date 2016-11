400 Jahre William Shakespeare

Dienstag, 15. November 2016 um 10.00 Uhr, Großes Haus



„Shakespeare topaktuell“

Lesung für Jugendliche und Erwachsene



Er ist der berühmteste Dichter Englands und bis heute einer der bekanntesten Schriftsteller weltweit: William Shakespeare. Erst sein Werk machte Romeo und Julia zum Sinnbild tragischer Liebe und brachte uns die tragischen Helden Hamlet, Othello oder Macbeth nahe. Shakespeares Komödien und Sonette gehören zu den Höhepunkten der Dichtkunst. Doch wer William Shakespeare wirklich war und ob der Kaufmannssohn aus der Provinz wirklich all diese wunderbaren Werke schuf, darüber rätselt man bis heute. Tatsache ist, dass Shakespeares Themen, die er in seinem umfangreichen Schaffen verarbeitet hat, immer noch aktuell sind.

Bruno Blume, Schweizer Autor, Theaterregisseur und Verleger liest zusammen mit Steffan Drotleff und Heike Schober aus seinen aktuellen Shakespeare- Übersetzungen.



In Kooperation mit der Galerie „Sonnensegel“



Eintritt: 2,- €



Dienstag, 15. November 2016 um 18.00 Uhr, Studiobühne



„Shake Shakespeare“

Für Kinder, Jugendliche und Erwachsene



Kein verstaubter Klassiker: Kinder und Jugendliche aus den Kursgruppen der Galerie „Sonnensegel“ sowie Schüler des „von Saldern – Gymnasiums“ haben sich in drei Projekttagen den Themen und Figuren des englischen Dichters angenähert und präsentieren ein Bühnenprogramm für Eltern, Freunde und Gäste. Der englische Dichter bot Inspiration für Bildnerisches, Poetry Slam, Musik, Film, Theaterspiel und sogar für eine kleine Modenschau.

Ein berühmtes Shakespeare-Zitat war der Anlass, ein phantasievolles, großes Pferd zu erstellen, das nicht nur Blickfang auf der Bühne sein wird, sondern auch Requisit für Reitversuche der jüngsten Gäste, die fotografisch verewigt werden können.



Fototermin „Ein Pferd, ein Königreich für ein Pferd…“ um 17.30 Uhr



In Kooperation mit der Galerie „Sonnensegel“ und dem „von Saldern-Gymnasium“ Brandenburg, mit Unterstützung des Modeateliers Katrin Bendick



Eintritt: 2,- €

Brandenburger Theater GmbH





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren