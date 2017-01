4. Sinfoniekonzert

Ljadows „Acht russische Volkslieder op. 68“, Prokofjews „Konzert für Violine und Orchester Nr. 2 g-Moll op. 63“ und Tschaikowskis „Sinfonie Nr. 5 e-Moll op. 64“ stehen auf dem Programm des 4. Sinfoniekonzerts der Brandenburger Symphoniker, unter der musikalischen Leitung von Peter Gülke; als Solist konnte Daniel Röhn gewonnen werden.



Ljadow liebte, wie wohl jeder Russe, die Volksmusik. Er betätigte sich als deren Sammler. Immer wieder verstand er es, die russische Volksmusik einfühlsam zu vertonen. Auch in den acht russischen Volksliedern, die er 1906 orchestrierte, vernimmt man das Pathetische, das ihnen eigen ist, aber auch das Melancholisch-Traurige sowie das Tänzerisch-Ausgelassene.



Prokofjew gelang mit dem benannten Violinkonzert der Sprung zu einer neuen Qualität, die sich in der beinahe zur gleichen Zeit entstandenen Ballettmusik zu Shakespeares „Romeo und Julia“ fortsetzte. Das 2.Violinkonzert wurde am 1. Dezember 1935 in Madrid während einer Konzerttournee uraufgeführt.



Die 5. Sinfonie Tschaikowskis ist inspiriert von seinem Aufenthalt auf dem Lande nach einem Nervenzusammenbruch. In der Abgeschiedenheit seines neuen Zuhauses, gelingt es ihm seinen Gedanken und Gefühlen in einer groß angelegten Sinfonie Ausdruck zu verleihen: Es entstand ein lyrisches, psychologisch konzipiertes Instrumentalmusikdrama.



Als Solist ist Daniel Röhn zu erleben, der sein künstlerisches Credo mit den Worten beschreibt: „„Ich will etwas erzählen, was man nicht lesen kann.“ Aus einer renommierten Musikerfamilie stammend, vervollkommnete er sein außergewöhnliches Talent bereits in jungen Jahren bei Ana Chumachenco an der Münchner Musikhochschule.



Nachdem Daniel Röhn auf Einladung von Lorin Maazel, Riccardo Muti und Esa-Pekka Salonen das große klassisch-romantische Konzertrepertoire, aber auch Werke der Moderne interpretiert hatte, wählte ihn 2005 die European Concert Hall Organisation (ECHO) zum Rising Star.



Seither gastierte Daniel Röhn wiederholt beim Symphonieorchester des Bayerischen



Rundfunks, dem Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR, dem Royal Stockholm Philharmonic Orchestra, der Cappella Istropolitana und dem Württembergischen Kammerorchester Heilbronn.



Ferner erhielt er als Solist und Kammermusiker zahlreiche Einladungen in die großen Konzertsäle der Alten und Neuen Welt.



LJADOW



Acht russische Volkslieder op. 58



PROKOFJEW



Konzert für Violine und Orchester Nr. 2 g-Moll op. 63



TSCHAIKOWSKI



Sinfonie Nr. 5 e-Moll op. 64



Daniel Röhn, Violine



Peter Gülke, Dirigent



Brandenburger Symphoniker



An jedem Konzertabend, jeweils um 18.45 Uhr, gibt Peter Gülke eine ca. 30minütige Einführung im Zimmertheater (ehem. Fontanezimmer). Der Eintritt ist frei und unabhängig vom Konzertbesuch.



Donnerstag, 26. Januar 2017 um 19.30 Uhr



Freitag, 27. Januar 2017 um 19.30 Uhr



Samstag, 28. Januar 2017 um 19.30 Uhr



Großes Haus



Eintrittspreise: Kat. I: 29,- € / erm. 21,- €



Kat. II: 24,- € / erm. 16,- €



Kartentelefon 03381 - 511 111



brandenburgertheater.de



Konzert-Gastspiel:



So, 29. Januar 2017 um 16.00 Uhr im Nikolaisaal Potsdam

