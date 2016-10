Bouwfonds IM verkauft Anteile an fünf Wohnimmobilienfonds im Wert von einem mittleren dreistelligen Millionenbetrag

.



• Portfolio umfasst 50 Wohnobjekte mit 3.500 Wohneinheiten in 25 deutschen Städten

• Käufer ist ein institutioneller Wohnimmobilienfonds

• Sehr gute Ergebnisse für die niederländischen Fondsinvestoren



Bouwfonds Investment Management (Bouwfonds IM) hat einen Großteil der Anteile an den Bouwfonds Germany Residential Funds l bis V (BGRF-Fonds) verkauft. Käufer ist ein neu aufgelegter Fonds, der sich vor allem an deutsche institutionelle Investoren richtet. Das gesamte Transaktionsvolumen beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag. Die fünf einzelnen Fondsportfolios wurden am Markt im Paket angeboten, womit das Gesamtportfolio eine attraktive Größe für institutionelle Investoren erreichte. Es umfasst rund 3.500 Wohneinheiten, die sich auf 50 Immobilien in rund 25 großen deutschen Städten verteilen.



Bereits Ende 2014 war das Portfolio einer ausgewählten Gruppe von Investoren vorgestellt worden, um das Interesse am Immobilienportfolio und an der Verkaufsstruktur zu erkunden. Die Entscheidung für einen der Käufer traf Bouwfonds nicht nur nach dem Preis, sondern auch nach der Kompetenz der Interessenten, diesen komplexen Share-Deal erfolgreich abzuwickeln. Im September 2015 konnte schließlich eine Einigung in Form von zwei gegenseitigen Optionsrechten erzielt werden. Kürzlich hat der Käufer nun seine Kaufoption ausgeübt und der Kaufvertrag wurde vollzogen. Der Prozess des Übergangs der Fondsanteile wird in den nächsten Wochen stattfinden.



Bastiaan Hemmen, Fund Manager bei Bouwfonds, kommentiert: „Bouwfonds hat sich für diese komplexe Transaktionsstruktur entschlossen, da die Portfolios auf diese Weise zusammen angeboten werden konnten. Die Anleger der Fonds konnten damit stark von der aktuellen Nachfragesituation auf dem Immobilienmarkt profitieren. Darüber hinaus war die Transaktionsstruktur für die größte Gruppe der Investoren auch steuerlich sehr günstig. Unterm Strich führte die Transaktion dazu, dass die Anleger ihr Investment mit guten bis sehr guten Resultaten abschließen konnten.“



Bouwfonds IM hatte die BGRF-Fondsserie zwischen 2005 und 2008 aufgelegt und platziert. Damit war Bouwfonds einer der ersten niederländischen Investment Manager, der Fonds mit deutschen Wohnimmobilien auflegte. Bouwfonds entschied sich zu diesem Schritt auf Basis von umfassendem Research, das zeigte, dass das Wohnraumangebot in und um größere deutsche Städte knapp wird und so stabile Investments in Wohnimmobilien möglich sind. Die Fonds, deren geplante Laufzeit jeweils zehn Jahre beträgt, wurden von Bouwfonds bei niederländischen Privatinvestoren platziert. Da die Ergebnisse der Objekte mit in den IPD-Index einflossen, lag ein unabhängiger Beleg für die sehr stabile Portfolioperformance vor.



Die folgenden Unternehmen berieten Bouwfonds IM bei der Strukturierung und Implementierung der Transaktion: CT Legal, CBRE Capital Markets, Rechtstaete Amsterdam und Zuidbroek Notarissen Amsterdam sowie TMF Amsterdam. Zu den Beratern des Verkäufers zählen des Weiteren CMS und PWC.

Über die Bouwfonds IM Deutschland GmbH

Bouwfonds Investment Management (Bouwfonds IM) ist der Real-Asset-Investmentmanager der Rabo Real Estate Group. Bouwfonds IM bietet innovative Investmentprodukte für institutionelle und private Anleger an. Insgesamt verwaltet Bouwfonds IM ein Portfolio mit einem Gesamtwert in Höhe von 6,2 Milliarden Euro, die sich auf folgende Bereiche verteilen: Gewerbe- und Wohnimmobilien, Kommunikationsinfrastruktur, Parkhäuser und Farmland. Da die Tätigkeiten regionale Kenntnisse erfordern, arbeitet Bouwfonds IM mit spezialisierten Teams aus der niederländischen Zentrale sowie mit Niederlassungen in Deutschland, Frankreich, Polen und Rumänien zusammen.

