Damen-Dessous-Forum in Riga

Vom 1. bis zum 2. November findet in der lettischen Hauptstadt Riga dasstatt. Ähnlich wie letztes Jahr werden am ersten Tag namhafte internationale Brancheninsider aus Frankreich, Großbritannien, Deutschland über die wichtigsten Themen und Möglichkeiten aus der Dessous-Branche berichten, und nachher am Abend präsentieren sich die größten lettischen Dessous Hersteller dem internationalen Publikum. Am zweiten Tag der Konferenz können Sie die Hersteller direkt treffen und besuchen.In Sachen Damenwäsche zählen die Produktionsstätten sowie Designer in Lettland zu den bedeutendsten Europas, denn nirgendwo sonst, außer Frankreich, trifft man auf solche Dichte an Herstellern wie in Lettland. In dem kleinen Land gibt es über 1000 Hersteller, Cluster sowie Verbände für Dessous-Hersteller und Händler. Die lettischen Hersteller produzieren für die namhaftesten Marken der Branche wieund viele mehr. Außerdem bieten die lettischen Produzenten wie Rosme Lingerie ( www.rosme.lv ), Lauma Lingerie ( www.lauma.lv ), VOVA ( www.vova.lv ), Amoralle ( www.amoralle.com ) und viele weitere Firmen spannende und moderne Eigendesigns an.– Sie besuchen das Forum, lernen die Firmen und die großartige lettische Hauptstadt kennen, und die Veranstalter übernehmen die Übernachtung und sämtliche andere Kosten vor Ort. Lediglich die Flugkosten bezahlen Sie selber, aber dank der lettischen Fluggesellschaft Air Baltic, sowie Ryanair, Lufthansa gibt es tägliche Flüge ab 8 Standorten in Deutschland. Mehr über das Forum erfahren Sie hier: http://www.liaa.gov.lv/files/liaa/attachments/lingerie_industry_forum_programma_eng_20160927.pdf Über Ihre Rückmeldung freuen wir uns und gern geben Ihnen zusätzliche Infos über die Teilnehmer, Flugverbindungen und Transfers vor Ort.