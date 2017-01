Borussia verpflichtet Timothée Kolodziejczak

Borussia Mönchengladbach hat Timothée Kolodziejczak vom FC Sevilla verpflichtet. Der 25 Jahre alte Abwehrspieler unterschrieb heute im BORUSSIA-PARK einen bis Juni 2021 laufenden Vertrag. „Timothée Kolodziejczak ist genau der Spieler, den wir für die Verstärkung unserer Defensive im Auge hatten, ein Innenverteidiger und Linksfuß, der auch auf der linken Abwehrseite spielen kann. Wir freuen uns sehr, dass dieser Transfer geklappt hat", so Borussias Sportdirektor Max Eberl. Kolodziejczak kam in Frankreich in allen Jugendnationalmannschaften zum Einsatz und spielte in der Ligue 1 für RC Lens, Olympique Lyon und OGC Nizza, bevor er 2014 zum FC Sevilla nach Spanien wechselte. Insgesamt bestritt er 134 Erstligaspiele und 28 Europapokalspiele für seine Clubs in Frankreich und Spanien. Mit dem FC Sevilla gewann er zwei Mal die Europa League.



Hinweis an die Redaktionen: Timothée Kolodziejczak wird morgen (Donnerstag) um 13 Uhr bei einem Pressegespräch im Postbank Presseclub im BORUSSIA-PARK den Medien vorgestellt. Zur Berichterstattung sind Sie herzlich eingeladen.





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren