Tischtennis-Rekordmeister Borussia Düsseldorf hat das Jahr 2016 mit einem Sieg beendet. Im letzten Vorrundenspiel der Table Tennis Champions League gewann die Mannschaft auch ohne ihren Leitwolf Timo Boll bei Energa-Manekin Torun (Polen) am Abend mit 3:0 und zieht damit ohne Niederlage als Gruppensieger ins Viertelfinale ein.



Auch wenn sich das Ergebnis deutlich anhört, war jede Partie heiß umkämpft und ging über fünf Sätze. Zunächst brauchte der Österreicher Stefan Fegerl gegen Cazuo Matsumoto zwei Sätze, um seinen Rhythmus zu finden. "Stefan war überrascht, dass ein Penholder-Spieler so viel und so gut mit der Rückhand agiert", so Cheftrainer Danny Heister. "Aber am Ende hat er das sehr gut gemacht und sich in die Partie hineingekämpft." Einmal im Spiel, gewann der Düsseldorfer die folgenden drei Sätze jeweils knapp und konnte das Spiel noch zu einem 3:2-Sieg drehen.



Auch Anton Källberg musste gegen den Tschechen Pavel Sirucek über die volle Distanz gehen und gewann seine drei Sätze jeweils hauchdünn mit 11:9. Der Schwede hat nach Aussagen seines Coachs am Ende "sehr konsequent" gespielt und damit verdient gewonnen.



Den Schlusspunkt in Polen setze sein Landsmann Kristian Karlsson, der heute an Position drei spielte. Auch in dieser Partie fiel die Entscheidung erst im fünften Satz. Der 25-Jährige im Borussia-Trikot dominierte im ersten Durchgang, doch Tomasz Kotowski gewann die beiden folgenden Sätze zum Teil klar, bevor Karlsson im vierten Satz beim 11:4 wieder am Drücker war. Durchgang fünf entwickelte sich dann zu einem Schlagabtausch auf Augenhöhe, den der Düsseldorfer erst nach einem Timeout bei 1:4 Rückstand in ein 11:6 für sich entscheiden konnte.



"Damit bin ich sehr zufrieden", so Heister. "Das Spiel hatte zwar sportlich keine Bedeutung mehr, aber natürlich geht man lieber mit einem Sieg in die Weihnachtspause." Düsseldorf stand bereits vor der Partie als Gruppensieger fest. Die Auslosung für das Viertelfinale findet am 21. Dezember statt.



Die Spieler treten in den kommenden Tagen die Heimreise an und verbringen die Weihnachtstage im Kreis ihrer Familien, bevor kurz nach dem Jahreswechsel die Vorbereitung auf das erste Liga-Spiel gegen Ochsenhausen (8.1.) und die Endrunde um den deutschen Pokal (Final 4/15.1.) beginnt.



Das Spiel im Überblick



KST Energa-Manekin Torun (POL) - Borussia Düsseldorf 0:3



Cazuo Matsumoto - Stefan Fegerl 2:3 (7, 3, -9, -9, -8)

Pavel Sirucek - Anton Källberg 2:3 (-9, 7, 6, -9, -9)

Tomasz Kotowski - Kristian Karlsson 2:3 (-6, 4, 7, -3, -6)

