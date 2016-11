Goldener Herbst für Borussia-Profis

Die Profis von Borussia Düsseldorf gehören zu den Gewinnern der heute vom Tischtennis-Weltverband ITTF veröffentlichten November-Ausgabe der Weltrangliste. Dank des hervorragenden Abschneidens bei der Europameisterschaft und beim World Cup (Karlsson und Fegerl) klettern vier der fünf Düsseldorfer Cracks im Ranking auf ein Karriere-Hoch, auf die Egalisierung des Bestwertes und die zweithöchste Notierung sowie die beste Platzierung im zweiten Halbjahr 2016.



Auf einem neuen Karriere-Hoch befindet sich Kristian Karlsson, der gleich um sieben Positionen empor kletterte und nun als Nummer 22 der Welt an die Tür zu den Top 20 klopft. Der Schwede wird damit belohnt für seine glänzenden Auftritte beim World Cup (Platz 4) und der Europameisterschaft (Bronze im Doppel, Achtelfinale im Einzel) im vergangenen Monat.



Auch Stefan Fegerl darf sich über die höchste Notierung freuen. Als 20. der Weltrangliste gehört er nach August 2016 zum zweiten Mal zu den Top 20, die Mannschaftskollege Karlsson nun ebenfalls fest im Visier hat. Den größten Sprung nach vorne (25 Plätze) machte jedoch Anton Källberg nach seinem Achtelfinaleinzug bei den kontinentalen Meisterschaften, der ihm mit Rang 63 die zweibeste Platzierung seiner Laufbahn beschert (Bestwert: Rang 54, 12/2015).



Der auf dem Weg zu seinem 7. Europameisterschaftstitel im Einzel von einer Nackenverletzung im Halbfinale gestoppte Timo Boll belegt in der neuesten Ausgabe des Weltrankings Platz 11 und rangiert damit auf der besten Platzierung in der zweiten Jahreshälfte. Er rückt um zwei Positionen nach oben im Vergleich zum Vormonat und den besten zehn Akteuren wieder dicht auf die Pelle.



Lediglich Kamal Achanta, der im Oktober international nicht aktiv war, rutscht von Rang 75 auf 76 ab und ist der einzige des Borussia-Quintetts, der sich in der November-Weltrangliste nicht verbessern konnte.



An der Spitze steht weiterhin Ma Long aus China vor seinen Landleuten Fan Zhendong, Xu Xin und Zhang Jike.



Die November-Weltrangliste in Auszügen (die Platzierung des Vormonats in Klammern):



1. (1.) Ma Long CHN 3412 Punkte

2. (2.) Fan Zhendong CHN 3296

3. (3.) Xu Xin CHN 3211

4. (4.) Zhang Jike CHN 3134

5. (5.) Jun Mizutani JPN 3015

6. (6.) Dimitrij Ovtcharov GER 2895

7. (7.) Wong Chun Ting HKG 2822

8. (9.) Vladimir Samsonov BLR 2772

9. (8.) Chuang Chi-Yuan TPE 2729

10. (10.) Jeoung Youngsik KOR 2658

...

11. (13.) Timo Boll DÜSSELDORF 2634

20. (22.) Stefan Fegerl DÜSSELDORF 2493

22. (29.) Kristian Karlsson DÜSSELDORF 2469

63. (88.) Anton Källberg DÜSSELDORF 2194

76. (75.) Kamal Achanta DÜSSELDORF 2156



Die komplette Weltrangliste finden Sie im Internet auf www.ittf.com.

