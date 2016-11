Düsseldorfs Sportler des Jahres 2016: Borussia in drei Kategorien nominiert

Am 24. November werden im Event & Fair Hotel Tulip Inn Düsseldorf Arena die besten Düsseldorfer Sportler des Jahres 2016 ausgezeichnet. Vier der insgesamt 12 Nominierten in den Kategorien "Sportler des Jahres", "Sportlerin des Jahres", "Trainer des Jahres" und "Mannschaft des Jahres" sind Borussen, die allesamt Chancen haben, bei der Gala für Ihre Erfolge in den zurückliegenden Monaten geehrt zu werden.



Zu den Preisträgern zählen könnten Timo Boll (Bronze Olympische Spiele, Bronze Europameisterschaft, Deutscher Mannschaftsmeister und Pokalsieger mit Borussia), Thomas Schmidberger (2x Silber bei den Paralymics, Deutscher Meister im Einzel, Doppel und Mixed, Deutscher Mannschaftsmeister mit Borussia), Danny Heister (Deutscher Mannschaftsmeister und Pokalsieger mit Borussia) und die Borussia als Mannschaft (Deutscher Mannschaftsmeister und Pokalsieger).



Neben Boll und Schmidberger ist in der Kategorie "Bester Sportler" Johannes Frey (Judo-Club 71 Düsseldorf/Judo) nominiert, Heisters Konkurrenten als "Bester Trainer" sind Christof Kreutzer (DEG/Eishockey) und Nicolai Sussenburger (Düsseldorfer HC/Hockey). Als "Mannschaft des Jahres" wurden neben der Borussia der DHC (Damen) und der GC Hubbelrath (Golf) vorausgewählt.



Heute haben die Veranstalter der Wahl die nominierten Sportler und Mannschaften bekannt sowie den Startschuss für das Online-Voting gegeben. Ab sofort und bis zum 23. November, 24 Uhr, können Düsseldorfs Bürgerinnen und Bürger für die Nominierten auf der offiziellen Webseite der Veranstaltung www.sportlerwahl-duesseldorf.de abstimmen. Die Öffentlichkeitswahl fließt mit 50 Prozent in das Endergebnis ein, zu den weiteren 50 Prozent trägt die Fachjury vom Verein "Düsseldorfer Sportpresse e.V." bei.



Die Düsseldorfer Sportpresse kürt seit 1993 Düsseldorfs Sportler des Jahres. Timo Boll erhielt den Preis bereits fünf Mal in den Jahren 2008 bis 2011 und 2014, Borussia Düsseldorf als Mannschaft des Jahres in 2007, 2008, 2010 und 2014.

