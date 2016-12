Stimmen zur Auslosung

Im Achtelfinale der UEFA Champions League trifft Borussia Dortmund auf Benfica Lissabon. Dies ergab die Auslosung am heutigen Montag in Nyon. Nachfolgend finden Sie einige BVB-Stimmen zum Achtelfinale:



Hans-Joachim Watzke (Vorsitzender der Geschäftsführung):



„Wir freuen uns - im Wissen, dass es in der K.o.-Phase keine leichten Gegner gibt - sehr über das Los Benfica Lissabon. Diese Paarung weckt Erinnerungen an die legendären Duelle der 60er Jahre gegen das damalige Benfica-Team um Eusebio.“



Michael Zorc (Sportdirektor):



„Benfica ist mit Abstand der größte Klub in Portugal, aktueller Meister und gerade wieder Spitzenreiter. Ein Top-Klub, der mit seiner Wucht enorme Dynamik entfachen kann. Dieses Los ist ein sehr attraktives.“



Thomas Tuchel (Cheftrainer):



„In Benfica Lissabon haben wir nach Porto und Sporting innerhalb von zwei Jahren die dritte große Mannschaft aus Portugal zugelost bekommen. Wir freuen uns auf spannende und emotionale Spiele gegen den portugiesischen Rekordmeister und aktuellen Tabellenführer.“



Marcel Schmelzer (Kapitän):



„FC Porto, Sporting, nun Benfica - dieses Los vervollständigt unsere Reihe großer portugiesischer Gegner. Die Partie weckt Erinnerungen an unsere leider kürzlich verstorbene BVB-Legende Aki Schmidt und den Borussen-Triumph gegen Benfica im Jahrhundertspiel von 1963. Mit dem aktuellen Team führt Benfica die portugiesische Liga an. Das wird eine schwere Aufgabe für uns!“

