Konsequent kombiniert: Das brandneue BORBET BY

Neben einer strengen Qualitätssicherung und innovativen Herstellungsverfahren, zeichnet BORBET vor allem ein großes und abwechslungsreiches Alufelgenprogramm aus. Von sportlich bis klassisch bietet das Familienunternehmen aus dem Hochsauerland das passende Rad für jeden Geschmack und eine Vielzahl an Verwendungsbereichen. Pünktlich zur diesjährigen Essen Motor Show erweitert BORBET das Produktsortiment um ein besonderes Highlight: Das BORBET BY.



Mit der Weltpremiere des BY stellt BORBET ein Leichtmetallrad vor, das zwei klassische Looks konsequent miteinander kombiniert. Das 20-Speichen Rad ist so raffiniert gestaltet, dass es auf dem ersten Blick als Verbindung von Y-Speichen-Design und klassischem Doppelspeichen-Look wahrgenommen wird. Die filigranen Speichen ergeben in dieser Anordnung ein reizvolles Geflecht aus Linienführungen und erzeugen bereits im Stand interessante Lichtbrechungen. So verbindet das BORBET BY dezente Reduktion und schmuckvolle Opulenz und setzt das Fahrzeug besonders edel und individuell in Szene.



Freunde des Besonderen haben mit dem BY-Raddesign die Wahl zwischen zwei Oberflächen: Neben klassischem „brilliant silver“ bietet BORBET auch das aufwendig gearbeitete „titan polished matt“ an, welches das Y-Speichen-Design durch Glanzpolierung stärker in den Vordergrund hebt. Das BORBET BY wird als Teil der Kategorie “Premium” in stattlichen Größen zwischen 8,0 x 20 Zoll und 10,0 x 21 Zoll erhältlich sein.

