Dynamische Ergänzung - BORBET TL auf VW Tiguan II

Der Tiguan wirkt in seiner neuen, zweiten Auflage deutlich aufgefrischt. Das Design besticht durch strenge Linienführung und markante Grafiken. Der kleine SUV erscheint kraftvoll-maskulin.



Zur Individualisierung des neuen Wolfsburgers bietet BORBET bereits eine kontrastreiche Ergänzung: Das BORBET TL setzt den SUV durch das klassische Fünf-Speichen-Design in 7,0 x 17 Zoll gekonnt in Szene. Der Turbinen-Look verleiht der Alu-Felge eine dynamische Optik. Die Radien sind elegant und sorgen für dezente und dennoch spannende Lichtbrechungen. Das dynamisch-klassische Leichtmetallrad bietet einen harmonischen Kontrast zum neuen VW Tiguan und ergänzt das Fahrzeug optimal.



Das BORBET TL ist als Teil der Kategorie “Classic” ab sofort erhältlich und steht in klassischem “brilliant silver” und kraftvollem “black glossy” zur Verfügung. Hierbei überzeugt auch das TL durch die BORBET-typische hohe Verarbeitungsqualität, ist absolut wetterbeständig und somit 100% wintertauglich.

