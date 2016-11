Das BORBET DB8/GT - Supersportler aus dem Hause BORBET

Seit nunmehr 30 Jahren konzipiert und produziert das Familienunternehmen BORBET Premium-Leichtmetallräder. In dieser Zeit wurden die Hochsauerländer als Partner der internationalen Automobilindustrie vielfach ausgezeichnet und blicken mit der BORBET Eigenmarke auf wahre Tuning-Ikonen, wie dem legendären BORBET A, zurück. Basis für diesen Erfolg ist der hohe Anspruch, den BORBET an die Alu-Felgen stellt. Eine strenge Qualitätssicherung, geballtes Know-how sowie innovative Fertigungsverfahren sorgen dafür, dass jedes Rad diesen hohen Anspruch voll und ganz erfüllt.



Auf der Essen Motor Show präsentiert BORBET ein spektakuläres neues Leichtmetallrad - das BORBET DB8/GT. Diese Felge wurde von BORBET explizit für den Einsatz auf der Rennstrecke konzipiert und von Europas erfolgreichstem Drift-Team in Trainingsläufen und im Wettkampf eingesetzt. Bei der Anwendung im harschen Rennbetrieb ist neben strikter Zuverlässigkeit des Rades als sicherheitsrelevantem Bauteil besonders sein dynamischer Charakter essentiell. Optimale Kraftübertragung, ein möglichst unverfälschter Wirkungsbereich des Fahrwerks und Stabilität unter höchsten Belastungen bedingen eine harmonische Verbindung aus geringem Gewicht und solider Struktur. Diesen Anspruch erfüllt das DB8/GT wortwörtlich mit Leichtigkeit - selbst bei stattlichen Größen von 9,5 x 18 Zoll und 10,5 x 18 Zoll bleibt dieses Rad ein wahres Leichtgewicht und bringt lediglich knapp 8,0 kg auf die Waage. Möglich ist dies durch den effizienten Einsatz von FlowForming- und Undercut-Verfahren.



Der dynamische Charakter dieses Rades wird von den Rennfahrern und der Fahrzeug-Telemetrie gleichermaßen bestätigt: Verbesserte Reaktion der Dämpfer und optimiertes Lenkverhalten führen zu einem ganzheitlich verbesserten Handling des Fahrzeugs.



Hinzu kommt die herausstechende Optik des DB8/GT: Diese reduziert gestaltete Alu-Felge besticht auf den ersten Blick durch ihr glanzgedrehtes Tiefbett und den fünf im JDM-Stil gestalteten Speichen. Das satte, warme Anthrazit und Gravur des Schriftzugs "DB8/GT Lightweight" runden die Erscheinung des Rades vollends ab.

