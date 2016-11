Das BORBET A: 30 Jahre Legende

Das Familienunternehmen BORBET bietet eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Alu-Felgen für jeden Geschmack. Innovative Herstellungsverfahren, ein strenges Qualitätswesen und Erfahrungswerte aus dem Motorsport sichern die millionenfach bewährte Qualität der BORBET Leichtmetallräder. Nicht umsonst ist BORBET ein vielfach ausgezeichneter Partner der internationalen Automobilindustrie. Das inhabergeführte Unternehmen ist bereits seit vier Generationen und nunmehr 135 Jahren im Metallguss tätig. Dieses geballte Know-how kommt seit 1987 exklusiv in der Produktion von Leichtmetallrädern zum Tragen. Den Start zu dieser Entwicklung machte BORBET dabei mit einem wahren Meisterwerk – dem BORBET A Rad. Die Felge prägte weltweit eine ganze Generation an Auto-Fans und erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit. Somit stellt das im kommenden Jahr stattfindende 30-jährige Jubiläum dieses Rades einen Meilenstein in der Unternehmensgeschichte BORBETs dar.



Zum runden Geburtstag lässt BORBET diese deutsche Tuning-Ikone in neuem Glanz erstrahlen: Während das originale A-Rad als Evergreen auch weiterhin im Programm verbleibt, gesellt sich eine Neuauflage der Legende dazu: Das BORBET A in modifiziertem Design und stattlichen 8,0 x 18 Zoll und 8,5 x 19 Zoll.



Die ikonische Fünf-Speichen-Form des Klassikers bleibt erhalten und wird durch eine reduzierte und stringente Linienführung konsequent in Szene gesetzt. Zur Mitte hin vertieft sich das Rad durch eine gradlinig umrissene Sternform, die in einer fünfeckigen Linse mündet – ein Novum in der BORBET Produktpalette. Die Speichen der A-Rad Neuauflage verlaufen bis an das Felgenhorn, wodurch die volle Größe des Rades betont und das Fahrzeug gekonnt in Szene gesetzt wird.



Das Rad der Kategorie “Sports” ist in klassischem “sterling silver” und kraftvollem, mattem schwarz erhältlich. Die dunkle Oberflächenbehandlung sticht besonders durch die silber polierten Speichenränder heraus und ist somit kurzerhand auch “black matt spoke edge polished” benannt. Die Neuauflage des BORBET A ist ab Frühjahr 2017 in Lochkreisen zwischen 5/108 und 5/120 erhältlich.

