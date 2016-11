Business-Upgrade für den Alltag

Der neue Pack Pro sorgt für Ordnung im Alltagsdschungel kreativer Profis und macht auch als Reisebegleiter eine aufgeräumte Figur. Sein sorgfältig strukturiertes Innenleben trifft auf klassisches Design und äußerst hochwertige Materialien – das macht diesen großformatigen Rucksack zeitlos und robust. Ein MacBook oder Laptop bis 16,4 Zoll Größe sowie ein Tablet, Smartphone, Ladegeräte, Unterlagen und weiteres Zubehör lassen sich sicher und gut erreichbar in dem Raumwunder verstauen.



„Der Pack Pro ist die Weiterentwicklung unseres bewährten Klassikers Cobra Pack", erklärt Thorsten Trotzenberg, Gründer und Inhaber von booq. Wie häufig bei booq, war das Feedback der überwiegend im kreativen Business tätigen Kunden die Grundlage für das Design. „Häufig kam der Wunsch nach einem großformatigen, qualitativ hochwertigen Rucksack, der genug Platz für das komplette Equipment eines Arbeitsalltags hat und auch als Bordgepäck eingesetzt werden kann“, so Trotzenberg. „Und natürlich soll dieser Alltagsbegleiter jederzeit eine stilvolle Figur abgeben - ob beim Kundenmeeting oder abends in der Bar.“



Die kompakte Form unterstreicht den coolen Stil des Laptoprucksacks. Für die Außenhaut verwendet booq hochbelastbares Ballistic Nylon. Dieses Material ist robust und wasserabweisend, das klassische Schwarz wirkt zugleich ausgesprochen elegant. Für edle Akzente sorgt echtes Leder, das beispielsweise am Tragegriff verwendet wird. Im täglichen Einsatz bewähren sich die hochwertigen Details, wie die langlebigen YKK-Reißverschlüsse, die selbst häufiges Öffnen und Schließen nicht übel nehmen. Auch das Innenleben ist sorgfältig durchdacht. Eine sehr leichte, aber zugleich feste Rahmenkonstruktion sowie die dichte Polsterung des Laptopfachs schützen das wertvolle MacBook oder Notebook besonders sicher – selbst wenn der Rucksack mal unfreiwillig zu Boden geht. Das große Innenfach ist mit Netzfächern und Unterteilungen übersichtlich gegliedert – so lässt sich auch kleineres Zubehör leichter wiederfinden. Der Schlüssel wird sicher am Clip aufbewahrt, der auch mit anderen booq-Taschen kompatibel ist. Die beiden flachen Außentaschen können bei Bedarf leicht vergrößert werden, um bei Bedarf eine Wasserflasche oder einen Regenschirm zu verstauen.



Der Pack Pro wiegt leer 1,8 Kilo und fasst 12 Liter. Damit Rücken und Schultern geschont werden, legt man bei booq viel Wert auf komfortable Gurte und eine ergonomisch geformte, weiche Polsterung. Die Airmesh-Rückenpolster sorgen zudem für angenehme Luftzirkulation.



Wie alle Taschen und Rucksäcke von booq ist auch der Pack Pro mit einer Terralinq-Seriennummer versehen. Einmal registriert kann diese dabei helfen, einen Rucksack im Verlustfall wiederzufinden.



Preise und Verfügbarkeit

Den Pack Pro gibt es im booq Onlineshop für 295 Euro inklusive MwSt.

Booq Europe

Das kalifornische Taschenlabel booq wurde 2002 von dem Deutschen Thorsten Trotzenberg gegründet. Mit Sitz in Sierra Madre, Kalifornien, und Husum, Schleswig-Holstein, bietet das Familienunternehmen eine breite Produktpalette an Taschen für Laptops, Tablets und Digitalkameras. Hochwertige Verarbeitung, optimaler Schutz des Inhalts, leichte Zugänglichkeit sowie kreatives Design zeichnen die booq-Taschen aus. Die verarbeiteten Komponenten und Materialien stammen von führenden, qualitätsorientierten Zulieferern aus aller Welt. Über die eingearbeitete Terralinq-ID-Nummer können verloren gegangene Taschen an ihren Besitzer zurückgegeben werden. Zu beziehen sind die booq-Taschen über Gravis und den booq Onlineshop, für Fachhändler über ComLine.



Weitere Informationen unter https://booq.de

