BONEVA Craftinnovation GmbH geht mit dem Riegele "Weltmeister-Craft-Paket" an den Start

Die BONEVA Craftinnovation GmbH, das Joint Venture zwischen der GEVA GmbH & Co. KG und der Bonifatius GmbH, hat es sich zum Ziel gesetzt, Antworten auf die Herausforderungen im Bereich Craft-Spezialitäten zu geben. So wurde besonders für die Vermarktung in Getränkefachmärkten ein Displayaktionskonzept entwickelt, mit dem ausgewählte Craftbiere im 4er-Pack, den sogenannten „Craft-Paketen“, aufmerksamkeitsstark am PoS angeboten werden können.



Die „BONEVA Craft-Pakete“ sind eine praktische Lösung für den erfolgreichen Ver­kauf ausgesuchter Craft-Spezialitäten, die hohe Impulskäufe und attraktive Mehreinnahmen versprechen. Sie sind ideal für alle, die aktiv in den Verkauf von Craft-Spezialitäten einsteigen möchten und bieten auch bereits gut sortierten Fachmärkten lukrative Zusatzeinnahmen. Die „BONEVA Craft-Pakete“ vermarkten in exklusiver Form prämierte Biere aus dem renommierten Meininger International Craft-Beer Award.



So beinhaltet das sogenannte „Weltmeister-Craft-Paket“ beispielsweise vier mit Platin und Gold ausgezeichnete Brauspezialitäten des Weltmeister der Biersommeliers „Riegele“:



- Amaris 50



- Augustus 8



- Ator 20 und



- Robustus 6.



Die Biere sind in der 0,33 l Mehrwegflasche erhältlich und als 4er Pack ausschließlich und exklusiv ab KW 10/2017 über die BONEVA verfügbar. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an Herrn Frank Maßen, massen@boneva-craft.com.

