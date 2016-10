Papego ist das Content-Start-up des Jahres 2016

Karl-Ludwig von Wendt hat die Jury überzeugt. Der Gründer von Papego (http://www.papego.de) hat das Rennen um den Preis "Content-Start-up des Jahres" gemacht. Die Papego-App ermöglicht es, gedruckte Bücher auf dem Smartphone oder dem Tablet weiterzulesen. Nutzer müssen dazu lediglich die zuletzt gelesene Seite ihres Buches mit dem Handy fotografieren und können dann bis zu 25% des Buchs mobil weiterlesen. Umgekehrt zeigt die E-Reading-App die Seitenzahlen des Papierbuches an. Papego-fähige Bücher erscheinen bereits bei Piper und im Berlin Verlag.



Die Jury von CONTENTshift, dem Branchen-Accelerator der Börsenvereinsgruppe, wählte das Start-up heute auf der Frankfurter Buchmesse. Zuletzt standen noch sechs Start-ups auf der Shortlist des Förderprogramms. Papego gewinnt als Content-Start-up des Jahres eine Förderprämie in Höhe von 10.000 Euro.



Die Jury betont in ihrer Begründung die Vielseitigkeit des Geschäftsmodells. Jurysprecher Michael Adam: "Papego hat das Potential ein Branchenstandard zu werden – national wie international. Mit Papego gelingt ein wichtiger Brückenschlag zwischen analogem und physischem Produkt."



Auf der Shortlist standen neben Papego außerdem diese Start-ups: Beemgee (Software zur Strukturierung und Visualisierung narrativer Inhalte), Booktype – Omnibook (Online-Plattform, auf der Autoren gemeinsam Bücher schreiben), Brainyoo (Lernsoftware & Mobile App), Polynaut (Suchergebnisse in Webshops als Cluster und Mindmaps) und SatoshiPay (Online-Bezahlsystem für digitalen Content). Alle Nominierten der Shortlist können ein Jahr lang beim startup club des Börsenvereins teilnehmen.



Im nächsten Jahr wird CONTENTshift in die zweite Runde gehen. Unternehmen können sich ab sofort für 10.000 Euro als Investoren in das Projekt einbringen. Sie erhalten dadurch einen Platz in der Jury sowie direkten und exklusiven Zugang zu allen Geschäftsmodellen der sich bewerbenden Start-ups.



Der Jury von CONTENTshift 2016 gehörten an: Michael Adam (StoryDOCKS), Ralf Biesemeier (readbox publishing), Alexander Kolisch (Thalia Bücher), Stefan Peters (Holtzbrinck Digital), Dr. Wolfgang Pichler (MANZ’sche Verlags- und Universitätsbuchhandlung), Christian Schumacher-Gebler (Bonnier Media Deutschland), Martin Spencker (Georg Thieme Verlag), Detlef Büttner (Vorstandsmitglied im Börsenverein des Deutschen Buchhandels), Prof. Dr. Katja Nettesheim (Aufsichtsrat der BBG), Michael Döschner-Apostolidis (Interessengruppe Digital im Börsenverein), Dr. Carsten Linz (Business Angel, SAP SE) und Oliver Schoß (Nestlé).



Über CONTENTshift



CONTENTshift (www.contentshift.de) ist ein 3-monatiges, EU-weites Programm der Börsenvereinsgruppe. Start-ups werden umfassend gecoacht, durch ausgewiesene Experten beraten und finden Zugang zu einem europaweiten und exklusiven Netzwerk aus Branchenunternehmen, Start-ups und Investoren.



Über die Börsenvereinsgruppe



Die Börsenvereinsgruppe ist Interessenvertretung und zentraler Dienstleister der deutschen Buchbranche. Zur Gruppe gehören der Börsenverein des Deutschen Buchhandels e.V. und seine Wirtschaftstöchter Frankfurter Buchmesse GmbH, MVB Marketing- und Verlagsservice des Buchhandels GmbH, mediacampus frankfurt | die schulen des deutschen buchhandels gmbh sowie die Holding Börsenverein des Deutschen Buchhandels Beteiligungsgesellschaft mbH. Von Interessenvertretung, Kulturprojekten bis hin zu Messeorganisation, Aus- und Weiterbildung, Verlag und Technologiedienstleistung bündelt die Gruppe Service- und Bildungsangebote für die Buch- und Medienbranche.

