Instagram-Contest #buchblick: Der Vorlesewettbewerb sucht die schönsten Leseorte

Zum Launch seines Instagram-Kanals wirft der Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels einen Blick über den Bücherrand: Unter dem Hashtag #buchblick können Instagram-Nutzer bis zum 30. Dezember 2016 ihre liebsten Leseorte zeigen und so an einem Wettbewerb teilnehmen.



Zu gewinnen gibt es eine Reise inkl. Übernachtung für zwei Personen zum Finale des Vorlesewettbewerbs im Juni 2017 in Berlin mit einem exklusiven Blick hinter die Kulissen und Büchergutscheine in Höhe von 25 und 50 Euro. Auf den Gewinner oder die Gewinnerin des Publikumspreises wartet eine Reise zu einem Landesentscheid im jeweiligen Bundesland für zwei Personen und ein Büchergutschein in Höhe von 50 Euro. Den Publikumspreis bekommt das Bild mit den meisten Likes auf Instagram.



Teilnehmen können Nutzer und Nutzerinnen der Fotocommunity Instagram. Um in die Auswahl für den Wettbewerb zu kommen, müssen Nutzer dem Instagram-Account @VLWettbewerb des Vorlesewettbewerbs folgen und ein oder mehrere Fotos mit dem Hashtag #buchblick hochladen.



Welches Foto gewinnt, entscheidet eine fünfköpfige Jury: Jan von Holleben (Fotograf), Anne-Mette Noack (Marketingleiterin Börsenverein), Agnes Sonntag (Redakteurin DEIN Spiegel), Matthias Stelzle (Gewinner des Vorlesewettbewerbs 2016) und Alexander Vieß (Web & Social Media Redakteur Börsenverein).



Anleitung, Beispielbilder und Teilnahmebedingungen: http://vorlesewettbewerb.de/buchblick



Der Vorlesewettbewerb auf Instagram: www.instagram.com/VLWettbewerb



Der Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels zählt zu den größten bundesweiten Schülerwettbewerben und steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten. Rund 600.000 Schülerinnen und Schüler beteiligen sich jedes Jahr. Der Vorlesewettbewerb wird seit 1959 jedes Jahr vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels in Zusammenarbeit mit Buchhandlungen, Bibliotheken, Schulen und kulturellen Einrichtungen veranstaltet.

