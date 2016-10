Zurückhaltende Anleger dämpfen Umsätze im Fondshandel

.





Anleger handeln Anteile im Wert von rund 67 Mio. Euro

Starke Nachfrage bei Offene Immobilienfonds

Brasilien Fonds zählen zu den TOP-Performern







Viele Anleger haben im Oktober eher abgewartet, weil eindeutige Marktbewegungen ausblieben. Sie handelten im Oktober Fondsanteile im Volumen von rund 67 Millionen Euro. Besonders Offene Immobilienfonds (OIF) erweckten dabei erneut das Anlegerinteresse. Acht Fonds unter den Top 10 nach Umsatz gehören zu dieser Asset-Klasse (vgl. Tabelle).



Offene Immobilienfonds dominieren Orderbuch



Die höchsten Umsätze erzielte im Oktober der CS Euroreal WKN 980500. Anleger handelten Anteile im Wert von 8,5 Millionen Euro. Den zweiten Rang in den Top 10 nach Umsatz sicherte sich in diesem Monat der Stuttgarter Dividendenfonds WKN A1CXWP mit 6 Millionen Euro. Der Anlageschwerpunkt des Fonds liegt auf internationalen dividenden- und substanzstarken Aktien.



Brasilien Fonds auf der Überholspur



Die mit Abstand höchste Kursperformance im Oktober konnten Fonds verzeichnen, die in Brasilien engagiert sind. Die Olympischen Spiele in Rio sind zwar vorbei, nicht jedoch die Rallye am brasilianischen Aktienmarkt. Der Aktienindex Bovespa konnte seit Jahresanfang fast 50 Prozent und allein im Oktober 10 Prozent zulegen. Davon profitierten Fonds wie der BNY Mellon Brazil Equity WKN A0NCB8 und der HSBC GIF Brazil Equity WKN A0DJ0P überdurchschnittlich mit Kurssteigerungen von 19 bzw. 15 Prozent in diesem Monat.



Edelmetall-Fonds im Minus - ETFs auf DAX & Co. im Plus



Bedingt durch eine Korrektur des Preises für die Unze Gold bis auf USD 1.250 bis Mitte Oktober gehörten Fonds mit einem Anlageschwerpunkt auf Edelmetallen zu den Verlierern. So gab der Aktienfonds C-QUADRAT Gold & Resources Fund R WKN A0M6AK im Oktober bis zu zehn Prozent nach. Das Fondsmanagement konzentriert sich bei der Titelauswahl auf Rohstoff- und Edelmetallaktien internationaler Unternehmen.

ETFs, die die Wertentwicklung des Aktienindex DAX30 abbilden, konnten dagegen Gewinne erzielen. Der Deka DAX ETF WKN ETFL01, Nummer 5 der Fonds mit den höchsten Umsätzen im Oktober, konnte in der Spitze fast 4 Prozent Performance erzielen.

BÖAG Börsen AG - Niederlassung Hamburg (Börse Hamburg)

Die Börse Hamburg ist der führende Börsenplatz für den Handel mit offenen, aktiv gemanagten Fonds in Deutschland. Anleger können börsentäglich zwischen 8 Uhr und 20 Uhr mehr als 4.000 Fonds ohne Ausgabeaufschlag zu aktuellen Preisen handeln. Neben der Maklercourtage von 0,08 Prozent fällt die individuelle Bankprovision an. Die Orderaufgabe erfolgt - wie bei anderen Wertpapiergeschäften - über die Hausbank oder den Online-Broker. Es ist lediglich bei der Auswahl des Börsen- bzw. Handelsplatzes Hamburg anzugeben. Bei der Ausführung über die Börse Hamburg lassen sich Aufträge preislich und zeitlich limitieren, zum Beispiel auch über Stop-Loss- und Stop-Buy-Orders. Der Handel findet unter Aufsicht der Handelsüberwachungsstelle an der Börse Hamburg statt. Mehr Informationen zum Fondshandel finden Anleger unter www.boersenag.de/fonds.



Die Börse Hamburg erteilt keine Anlageempfehlungen und veröffentlicht ausschließlich produktbezogene oder allgemeine Informationen. Historische Wertentwicklungen sind keine geeignete Indikation für künftige Renditen.



Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren