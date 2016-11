US-Wahl kurbelt Umsätze im Fondshandel an

Anleger handeln Anteile im Wert von rund 77 Mio. Euro

Hohes Interesse an Offenen Immobilienfonds

US-Fonds gewinnen – Edelmetall-Fonds verlieren









Der Fondshandel an der Börse Hamburg stand im November ganz im Zeichen der US-Präsidentschaftswahl. Nach einer kurzen Korrektur bewegten sich die Kurse an den Aktienmärkten nach oben. Anleger handelten im November Fondsanteile im Volumen von rund 77 Millionen Euro. Von besonderem Anlegerinteresse waren erneut Offene Immobilienfonds (OIF). Sieben Fonds unter den Top 10 nach Umsatz gehören zu dieser Asset-Klasse (vgl. Tabelle).



Anleger setzten auf Offene Immobilienfonds und internationale Aktienfonds



Der CS Euroreal WKN 980500 sicherte sich im November den ersten Rang in den Top 10 nach Umsatz. Anleger handelten Anteile im Wert von 10,4 Millionen Euro. Außerdem waren in den Top 10 nach Umsatz drei Fonds aus der Kategorie Aktienfonds International vertreten, wie der Stuttgarter Dividendenfonds WKN A1CXWP auf Rang fünf mit einem Umsatz von 1,8 Millionen Euro. Der Anlageschwerpunkt des Fonds liegt auf dividenden- und substanzstarken Aktien internationaler Großkonzerne.



US-Fonds im Höhenflug – Edelmetall-Fonds auf Talfahrt



Warteten die meisten Akteure analog zum Aktienmarkt bis zur US-Präsidentschaftswahl ab, positionierten sie sich nach dem Wahlausgang zügig. Davon profitierten vor allem Fonds, die schwerpunktmäßig in US-Aktienwerte investiert sind. Unter den Top 10 nach Performance befand sich beispielsweise der Goldman Sachs US-Small Cap CORE WKN A0HMPQ mit einem Plus von rund 16 Prozent. Er investiert in US-Unternehmen mit einer eher geringen Marktkapitalisierung. Der CORE-Ansatz verfolgt positive, stabile, erklärbare und wiederholbare Erträge. Außerdem konnte der DWS US-Growth Fonds WKN 849089, Aktionsfonds der Börse Hamburg im November, innerhalb von wenigen Tagen nach Trumps‘ Sieg ein Plus von mehr als sieben Prozent verzeichnen. Positiv auf die Performance der US-Titel wirkte zudem der US-Dollar, der gegenüber den meisten Währungen deutlich zulegen konnte.



Der steigende US-Dollar belastete allerdings die Notierungen des Goldpreises, sodass Fonds mit einem Anlageschwerpunkt auf Edelmetallen zu den Verlierern im Monat November gehörten. So gab der Aktienfonds LO Funds - World Gold Expertise System Hedged Fund WKN 813928 im November bis zu 14 Prozent nach. Das Fondsmanagement investiert in internationale Aktien von Gesellschaften, die in den Sektoren Goldminen, Edelmetalle und Edelsteine tätig sind.

BÖAG Börsen AG - Niederlassung Hamburg (Börse Hamburg)

Die Börse Hamburg ist der führende Börsenplatz für den Handel mit offenen, aktiv gemanagten Fonds in Deutschland. Anleger können börsentäglich zwischen 8 Uhr und 20 Uhr mehr als 4.000 Fonds ohne Ausgabeaufschlag zu aktuellen Preisen handeln. Neben der Maklercourtage von 0,08 Prozent fällt die individuelle Bankprovision an. Die Orderaufgabe erfolgt - wie bei anderen Wertpapiergeschäften - über die Hausbank oder den Online-Broker. Es ist lediglich bei der Auswahl des Börsen- bzw. Handelsplatzes Hamburg anzugeben. Bei der Ausführung über die Börse Hamburg lassen sich Aufträge preislich und zeitlich limitieren, zum Beispiel auch über Stop-Loss- und Stop-Buy-Orders. Der Handel findet unter Aufsicht der Handelsüberwachungsstelle an der Börse Hamburg statt. Mehr Informationen zum Fondshandel finden Anleger unter www.boersenag.de/fonds.



Die Börse Hamburg erteilt keine Anlageempfehlungen und veröffentlicht ausschließlich produktbezogene oder allgemeine Informationen. Historische Wertentwicklungen sind keine geeignete Indikation für künftige Renditen.

