Börse Hamburg: Volatiler Aktienmarkt sorgt für hohe Umsätze im Fondshandel

Deutliche Kursbewegungen am Aktienmarkt zeigten auch Wirkung im Fondshandel der Börse Hamburg. Anleger handelten im September Fondsanteile im Volumen von rund 76 Millionen Euro. Erneut weckten besonders Offene Immobilienfonds (OIF) das Anlegerinteresse. Neun Fonds unter den Top 10 nach Umsatz gehören zu dieser Asset-Klasse (vgl. Tabelle).



Dabei ist zu beobachten, dass Immobilienfonds, die nicht von der Liquidation betroffen sind, zunehmend hohe Handelsumsätze erzielen. Dazu zählen u. a. der Deka Immobilien Europa, hausInvest sowie die Fonds UniImmo: Deutschland und UniImmo: Europa.



Hohes Interesse an Offenen Immobilienfonds



Die höchsten Umsätze erzielte im September wie bereits im Monat zuvor der SEB ImmoInvest (WKN: 980230). Anleger handelten Anteile im Wert von 9,1 Millionen Euro. Der einzige Aktienfonds unter den Top 10 war der ComStage DAX TR ETF (WKN: ETF001) mit einem Umsatz von 2,5 Millionen Euro. Das Anlageziel dieses ETF besteht darin, die Wertentwicklung der Aktien des Deutschen Aktienindex (DAX30) abzubilden.



Edelmetall-Fonds erholen sich - Energie-Titel verlieren



Fonds mit einem Anlageschwerpunkt auf Edelmetalle zählten im September zu den Out-Performern. So legte beispielsweise der Aktienfonds Earth Gold Fund



(WKN: A0Q2SD) um fast 8 Prozent im September zu. Das Fondsmanagement investiert in Aktienwerte, die ihre Erträge im Gold- oder Silberbergbau erzielen.



Fonds mit einem Anlageschwerpunkt im Energie-Sektor hingegen mussten im September Abschläge von teilweise mehr als fünf Prozent hinnehmen. Grund dafür war der zeitweise wieder unter Druck geratene Preis für Rohöl im Vergleich zum Vormonat.

Über BÖAG Börsen AG - Niederlassung Hamburg (Börse Hamburg)

Die Börse Hamburg ist der führende Börsenplatz für den Handel mit offenen, aktiv gemanagten Fonds in Deutschland. Anleger können börsentäglich zwischen 8 Uhr und 20 Uhr rund 4.200 Fonds ohne Ausgabeaufschlag zu aktuellen Preisen handeln. Neben der Maklercourtage von 0,08 Prozent fällt die individuelle Bankprovision an. Die Orderaufgabe erfolgt - wie bei anderen Wertpapiergeschäften - über die Hausbank oder den Online-Broker. Es ist lediglich bei der Auswahl des Börsen- bzw. Handelsplatzes Hamburg anzugeben. Bei der Ausführung über die Börse Hamburg lassen sich Aufträge preislich und zeitlich limitieren, zum Beispiel auch über Stop-Loss- und Stop-Buy-Orders.



Der Handel findet unter Aufsicht der Handelsüberwachungsstelle an der Börse Hamburg statt. Mehr Informationen zum Fondshandel finden Anleger unter www.boersenag.de/fonds.

