BNP Paribas erweitert das Angebot an ETCs um sechs weitere Rohstoffe von "A" wie Aluminium bis "Z" wie Zinn

.

- ETCs ermöglichen einfachen Zugang zu Rohstoffen

- Hohe Sicherheit dank Besicherung nach deutschem Recht

- Liquider Handel als börsengelistetes Wertpapier



Bei Vermögensverwaltern und Privatanlegern gewinnen passive Investments an Bedeutung. Sie bilden die Entwicklung eines Index nahezu „eins zu eins“ ab. Niedrige Kosten, hohe Transparenz und einfache Nachvollziehbarkeit sind die Vorteile dieser als Exchange Traded Funds (ETFs) angebotenen Produkte. BNP Paribas bietet nun Produkte auch für Rohstoffe an, die im gleichen Börsensegment gelistet sind. Dies sind Exchange Traded Commodities (ETCs).



Rohstoffe sind für den globalen Wirtschaftsprozess längst unverzichtbar. Ihre Preise hingegen sind in den vergangenen Jahren deutlich gefallen und bieten wieder Chancen. In der Geldanlage eignen sie sich zudem hervorragend zur Diversifizierung des Risikos, weil sie geringe Korrelation mit anderen Anlageklassen aufweisen. „Wir wollen unseren Kunden deshalb mittelfristig eine möglichst vollständige Palette an ETCs anbieten und gleichzeitig in diesem Segment weiter wachsen“, sagt Grégoire Toublanc, Head of Exchange Traded Solutions bei BNP Paribas in Frankfurt.



Die nun neu aufgelegten ETCs beziehen sich auf Aluminium, Blei, Kupfer, Nickel, Zink und Zinn. Die Besonderheit: Rohstoffe sind nur über terminbezogene und somit befristete Futures-Kontrakte handelbar. Daher entstanden Instrumente, wie die Indizes von Rohstoff-Legende Jim Rogers (RICI® Enhanced SM Indizes), die eine dauerhafte Anlage in Rohstoffe ermöglichen. Die Preisentwicklungen dieser Indizes bildet der jeweilige ETC nach. Bei der Kursentwicklung des jeweiligen Index werden auch Effekte aus der Wiederanlage, dem sog. Rollen in die nächste Fälligkeit, berücksichtigt.



„Dem Wunsch unserer Kunden nach hoher Sicherheit kommen wir in Form einer Besicherung nach deutschem Recht nach“, erklärt Toublanc. BNP Paribas hinterlegt dazu Wertpapiere, deren Wert etwa 105% der ausstehenden ETC-Volumina entsprechen. Treuhänderin ist die Deutsche Börse-Tochter Clearstream Frankfurt. „Mit einer jährlichen Verwaltungsgebühr von lediglich 0,99% pro Jahr können wir dem Anleger Produkte mit einer günstigen Kostenstruktur anbieten“, führt Toublanc weiter aus.



Die sechs neuen ETCs sind ab dem 17. Oktober 2016 auf Xetra handelbar. Market Maker stellen fortlaufend An- und Verkaufskurse. BNP Paribas veröffentlicht täglich einen sogenannten Nettoinventarwert (NAV), der als offizieller Bewertungskurs dient.



Weitere Informationen zu allen nun zwölf bislang angebotenen ETCs der BNP Paribas unter:



www.etc.bnpbaribas.com



Risikohinweise:



BNP Paribas weist darauf hin, dass eine Anlage in die Produkte, die in dieser Mitteilung präsentiert werden, mit hohen Risiken behaftet ist, die bis hin zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals reichen können. Dementsprechend sind diese Produkte nicht für jeden Anleger in gleicher Weise geeignet bzw. können für Anleger auch gänzlich ungeeignet sein.

Über BNP Paribas S.A. Niederlassung Frankfurt am Main

BNP Paribas ist eine global tätige Bank mit vier Heimatmärkten in Europa - Belgien, Frankreich, Italien und Luxemburg. Weltweit ist sie mit 185.000 Mitarbeitern in 75 Ländern vertreten. In Deutschland ist die BNP Paribas Gruppe seit 1947 aktiv und hat sich mit 13 Gesellschaften erfolgreich am Markt positioniert. Privatkunden, Unternehmen und institutionelle Kunden werden von fast 5.000 Mitarbeitern bundesweit an 19 Standorten betreut. Das breit aufgestellte Produkt- und Dienstleistungsangebot von BNP Paribas entspricht nahezu dem einer Universalbank.



Die aktuellen Ratings der Bank:

https://invest.bnpparibas.com/...

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren