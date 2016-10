Prime Net Effective Rent Index für den europäischen Logistikmarkt seit dem 1. Quartal um 0,72 Prozent gestiegen

Der europäische Logistik- und Industriemarkt erweist sich trotz des Brexit-Votums als besonders widerstandsfähig. Die strukturelle Nachfrage steigt unter anderem aufgrund des Onlinehandels: Alle Einzelhandelskategorien verzeichnen ein anhaltendes Wachstum des im Internet erzielten Umsatzvolumens. Dies ergibt der Prime Net Effective Rent Index. Diese exklusiv von BNP Paribas Real Estate veröffentlichte Analyse der effektiven Netto-Spitzenmieten für Logistikobjekte umfasst 46 Märkte in 19 Ländern.



Im Rahmen dieses Berichts werden Spitzenmieten, übliche Mietlaufzeiten und Mieterincentives auf dem gesamten Logistikmarkt ermittelt, verglichen und so zusätzliche Transparenz für Investoren, Verwalter und Nutzer geschaffen. Erstmalig werden Prognosen über Veränderungen der effektiven Nettomieten in Europa transparent dargestellt.



„Wir freuen uns, unseren Kunden eine transparente Übersicht über die effektiven Nettomieten für Logistikobjekte in Europa bereitstellen zu können, da der Markt äußerst dynamisch und vielseitig ist. Daher ist eine regelmäßige Analyse der Mietpreisentwicklung unter Berücksichtigung unterschiedlicher Mietvertragslaufzeiten und Mieterincentives für unsere Kunden von unschätzbarem Wert”, sagt Anita Simaza, Associate Director, European Logistics International Investment Group bei BNP Paribas Real Estate.



Laut Schätzungen von BNP Paribas Real Estate verzeichnete der Prime Net Effective Rent Index seit dem ersten Quartal 2016 einen Anstieg von 0,72 % auf nun 100,72 Punkte. Dieser positive Trend ergibt sich hauptsächlich aus den in mehreren Märkten steigenden Nominalmieten. Dieser Anstieg ist in erster Linie nicht auf paneuropäische Entwicklungen zurückzuführen, sondern vielmehr auf das Verhältnis von Angebot und Nachfrage in den entsprechenden Regionen. Zu den Wachstumsmärkten zählen unter anderem die britischen Midlands, Barcelona, Kopenhagen und Budapest.



„Die Mietincentives für Spitzenobjekte blieben im Laufe der vergangenen 6 Monate größtenteils unverändert. In Spanien konnten wir allerdings eine deutliche Veränderung verzeichnen: Hier fielen die Incentives auf etwa 5 Monate für eine Mietvertragsdauer von 5 Jahren. Die Mietvertragslaufzeiten blieben im beobachteten Zeitraum weitestgehend unverändert. Die geringsten Unterschiede zwischen Nominal- und effektiven Nettomieten verzeichneten wir weiterhin in Schweden, während Polen die größten Unterschiede aufweist“, so Anita Simaza.

