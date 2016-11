Farrow & Ball eröffnete ersten Store in Köln

Der englische Farbenhersteller Farrow & Ball hat Mitte November sein erstes Geschäft in Köln eröffnet: Rund 100 Quadratmeter Einzelhandelsfläche mietete das Unternehmen in der Pfeilstraße 20 in der Nähe des Rudolfplatzes. Der Store wurde zuvor vom Juwelier Silverpoint Jewels genutzt. Eigentümer der Immobilie ist ein Privatinvestor. Die Retail-Berater von BNP Paribas Real Estate haben den Mieter und den Eigentümer bei der Anmietung betreut. Farrow & Ball hat zudem die Retail-Experten Harper Dennis Hobbs exklusiv mit der Suche beauftragt. Im vergangenen Jahr vermittelte BNP Paribas Real Estate bereits die Shop-Fläche an Farrow & Ball in Hamburg.



Farrow & Ball wurde 1946 im Südwesten Englands gegründet und produziert seine hochwertigen Farben auch heute noch ausschließlich dort. Die Farbpalette umfasst 132 Farbtöne, die bekannt für ihre einzigartige Deckkraft und Mattigkeit sind. Das Unternehmen hält an seinen traditionellen Herstellungsmethoden fest und verwendet nur natürliche Zutaten von hoher Qualität. In Deutschland betreibt Farrow & Ball weitere Stores in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg und München.

