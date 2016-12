Ernst Klett Verlag bezieht Anfang 2017 neue Büros in Dortmund

Der Ernst Klett Verlag aus Stuttgart wird Anfang kommenden Jahres seine Räumlichkeiten am Standort Dortmund verlegen und mietete dafür gut 600 Quadratmeter Bürofläche am Freistuhl 3 in der Innenstadt. Eigentümerin des Objekts ist die FLE Property 4 S.à.r.l. aus Luxemburg (vertreten durch die FLE GmbH), die bei der Vermietung von den Essener Beratern von BNP Paribas Real Estate betreut wurde. Die FLE GmbH mit Sitz in Wien ist als Investmentberater der französischen LFPI-Gruppe für deren Immobilieninvestments in Deutschland und Österreich tätig.



Die Ernst Klett Verlag GmbH gehört zur Klett Gruppe und ist einer der führenden Bildungsmedienhersteller in Deutschland. Am Standort Stuttgart und in den Zweigniederlassungen Leipzig und Dortmund entstehen analoge und digitale Unterrichts- und Lernmaterialien für alle Schularten und Jahrgangsstufen. Mit 59 Unternehmen an 34 Standorten in 15 Ländern ist die Klett Gruppe ein führendes Bildungsunternehmen in Europa und beschäftigt mehr als 3.000 Mitarbeiter.

