Statement zum Todesfall während des Mainova Frankfurt Marathons

Am späten Sonntagabend hat uns die traurige Nachricht erreicht, dass ein Teilnehmer des Mainova Frankfurt Marathon verstorben ist. Dies ist der erste Todesfall in der 35-jährigen Geschichte des ältesten deutschen Stadtmarathons. Der Mann ist während des Rennens in der Innenstadt zusammengebrochen und später im Krankenhaus verstorben. Weitere Details sind dem Veranstalter aufgrund der ärztlichen Schweigepflicht nicht bekannt. „Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen des Sportlers. Uns ist schmerzlich vor Augen geführt worden, wie nahe an einem strahlenden Lauftag Glück und großes Unglück beieinander liegen können", sagt Renndirektor Jo Schindler.

